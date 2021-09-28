Diese Zeitbroschüren in Papierform finden Sie auch in unseren Handelsvertretungen und Rathäusern:
- Busshop : Place du 8 mai 1945 am Bahnhof Mantes-la-Jolie
- Agentur Navigo : Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie
- SNCF-Agentur Navigo : Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (Busbahnhof)
- Rathaus von Mantes-la-Jolie : 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie
- Rathaus des Bezirks Val Fourré : Rue Pierre de Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie
Sie finden die Fahrplanbroschüren auch in der Agentur des Jules Verne Terminals: 1 Rdpt de la Defense, 92400 Courbevoie
Hier finden Sie alle unsere Neuigkeiten sowie unsere Verkehrsinformationen auf Twitter: @Mantois_IDFM
Bis bald in unserem Netzwerk!