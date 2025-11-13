Ähnliche Nachrichten

Bus & Shopping: vereinfachter Zugang zu den Einkaufszentren von Essonne

Einkaufen oder einen Einkaufstag zu genießen war in Essonne noch nie so einfach. Sie können schnell und stressfrei auf die wichtigsten Einkaufszentren in Ihrem Gebiet zugreifen. Keine Parkplatzsorgen mehr, entscheiden Sie sich für eine intelligente und wirtschaftliche Fahrt! Entdecken Sie die Buslinien, die es Ihnen leicht machen, zu Ihren Lieblingseinkaufsvierteln zu gelangen!

Buslinien im Dienste Ihrer Mobilität

Ob für Ihre Einkäufe, einen Einkaufsbummel oder einfach nur, um lokale Dienstleistungen zu genießen, mehrere Buslinien bedienen die wichtigsten Einkaufszentren des Territoriums.

Z.I des Weißen Kreuzes - Sainte-Geneviève-des-Bois

📍Haltestellen: ZI Croix Blanche und/oder Plessis und/oder Petits Champs

  • Linien 4501, 4504, 4505, 4511 ,4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118

Intermarché - Longpont-sur-Orge

📍Haltestellen: Pont des Belles Dames und/oder Einkaufszentrum

  • Linien 4503, 9114, 9115 und TàD 4595

Einkaufszentren - La Ville du Bois und Villebon-sur-Yvette

📍Haltestellen: Les Joncs Marins und/oder La Bretèche C.C Villebon 2

  • Linien 4503, 9114, 9115

Einkaufszentrum Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge

📍Haltestellen: C.C Maison Neuve und/oder Les Promenades

  • Linien 4531, 4554 und TàD 4596

Le Spot – Évry - Haltestelle Gare d'Evry-Courcouronnes

📍Haltestelle: Gare d'Evry-Courcouronnes

  • Linie 4504

Warum sollten Sie den Bus für Ihre Reisen wählen?

Wenn Sie sich für den Bus entscheiden, profitieren Sie von mehreren Vorteilen:

  • Wirtschaftlich : Günstiger als das Auto und ohne Parkplatzprobleme.
  • Umweltfreundlich : Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck, indem Sie öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen.
  • Praktisch : Regelmäßige Frequenzen und durchdachte Linien, um Einkaufszentren mit Ihrem Zuhause und/oder Arbeitsplatz zu verbinden.

Warten Sie nicht länger, um ein an Ihre Bedürfnisse angepasstes Netzwerk zu genießen und gehen Sie mit Leichtigkeit zu Ihren Lieblingseinkaufszentren!

Finden Sie die Fahrpläne aller Linien in Ihrem Gebiet:
