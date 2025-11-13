Ähnliche Nachrichten

Buslinien im Dienste Ihrer Mobilität
Ob für Ihre Einkäufe, einen Einkaufsbummel oder einfach nur, um lokale Dienstleistungen zu genießen, mehrere Buslinien bedienen die wichtigsten Einkaufszentren des Territoriums.
Z.I des Weißen Kreuzes - Sainte-Geneviève-des-Bois
📍Haltestellen: ZI Croix Blanche und/oder Plessis und/oder Petits Champs
- Linien 4501, 4504, 4505, 4511 ,4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118
Intermarché - Longpont-sur-Orge
📍Haltestellen: Pont des Belles Dames und/oder Einkaufszentrum
- Linien 4503, 9114, 9115 und TàD 4595
Einkaufszentren - La Ville du Bois und Villebon-sur-Yvette
📍Haltestellen: Les Joncs Marins und/oder La Bretèche C.C Villebon 2
- Linien 4503, 9114, 9115
Einkaufszentrum Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge
📍Haltestellen: C.C Maison Neuve und/oder Les Promenades
- Linien 4531, 4554 und TàD 4596
Le Spot – Évry - Haltestelle Gare d'Evry-Courcouronnes
📍Haltestelle: Gare d'Evry-Courcouronnes
- Linie 4504
Warum sollten Sie den Bus für Ihre Reisen wählen?
Wenn Sie sich für den Bus entscheiden, profitieren Sie von mehreren Vorteilen:
- Wirtschaftlich : Günstiger als das Auto und ohne Parkplatzprobleme.
- Umweltfreundlich : Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck, indem Sie öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen.
- Praktisch : Regelmäßige Frequenzen und durchdachte Linien, um Einkaufszentren mit Ihrem Zuhause und/oder Arbeitsplatz zu verbinden.