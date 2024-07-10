Einige Linien des Gebiets Evry Centre Essonne sind vom Durchgang der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 zwischen 15 und 20 Uhr betroffen, insbesondere in den folgenden Gemeinden:
- Die Gemeinde Evry-Courcouronnes
- Die Gemeinde Ris-Orangis
- Die Gemeinde Bondoufle
- Die Gemeinde Lisses
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Zeile 401 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 403 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 404 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 405 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 407 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 408 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 413 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 414 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 414D - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 415 - Details zu diesen Änderungen anzeigen
- Zeile 416 - Details zu diesen Änderungen anzeigen