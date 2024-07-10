Einige Linien des Gebiets Evry Centre Essonne sind vom Durchgang der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 zwischen 15 und 20 Uhr betroffen, insbesondere in den folgenden Gemeinden:

Die Gemeinde Evry-Courcouronnes

Die Gemeinde Ris-Orangis

Die Gemeinde Bondoufle

Die Gemeinde Lisses

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen: