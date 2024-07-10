Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Ihre Buslinien sind in Ihrem Gebiet Evry Centre Essonne betroffen.

Einige Linien des Gebiets Evry Centre Essonne sind vom Durchgang der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 zwischen 15 und 20 Uhr betroffen, insbesondere in den folgenden Gemeinden:

  • Die Gemeinde Evry-Courcouronnes
  • Die Gemeinde Ris-Orangis
  • Die Gemeinde Bondoufle
  • Die Gemeinde Lisses

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Weitere Informationen:

Überprüfen Sie die Fahrpläne Ihrer Buslinien von Évry Centre Essonne

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.