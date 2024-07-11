Durchgang des olympischen Fackellaufs auf Ihrem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine am 19. und 23. Juli 2024

Die Olympische Flamme auf Ihrem Territorium Argenteuil Boucles de Seine!

Der Olympische Fackellauf durchquert am 19. und 23. Juli das Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine.

Einige Linien in Ihrem Gebiet sind betroffen:

Sektor Argenteuil am 19. Juli:

  • Linie 1: Die Haltestellen Gare d'Argenteuil, Jean Allemane, Pont Blanc, Saint Quentin, Anatole Lucas, Marceau Guillot und Félifeu werden zwischen 9:30 und 13:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gare du Val d'Argenteuil und Gare de Sartrouville.

  • Linie 2: Der Verkehr auf Ihrer Linie wird zwischen 07:40 und 13:00 Uhr vollständig unterbrochen. Die letzte Abfahrt vom Moulin de Sannois am Morgen ist um 07:20 Uhr und die letzte Abfahrt vom Gare d'Argenteuil um 07:40 Uhr.

  • Linie 4: Die Haltestellen Gare d'Argenteuil, Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin Georges Belin, Reichsteiner und Ernestine werden zwischen 9:30 und 13:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Charcot und Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.

  • Linie 6: Die Haltestellen Avenue du château, Place du 11 novembre, Jean Moulin/Henri Barbusse, Charles de Gaulle/Barbusse, Clément Ader, Calais, Antonin Georges Belin, Hôtel de Ville und Léon Feix werden zwischen 9:30 und 14:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Pont de Bezons und Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.

  • Linie 7: Die Haltestellen Gare d'Enghien, Mairie, Casino, Limite des départements, Rue de Saint-Gratien werden zwischen 14:30 und 19:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gare d'Argenteuil und Cygne d'Enghien.

  • Linie 8: Die Haltestellen Gare d'Argenteuil, Leon Feix, Hôtel de ville, PVC, Jean Borderel, Salle Jean Vilar, Héloïse, Petit Marly, Charles de Gaulles, Clément Ader, Prudhon, Hôpital werden zwischen 9:30 und 14:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Charcot und Bérionne.

  • Linie 9: Die Haltestellen Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin, Georges Belin und Calais werden zwischen 9:30 und 13:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gandon Texier und Gare de Sartrouville.

Sektor Saint-Germain en Laye am 23. Juli:

  • Linie 2: Die Haltestellen Strasbourg Paymal, Château du Val und Gare de Saint-Germain-en-Laye werden zwischen 12:30 und 17:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gare de Maisons-Laffitte und Grille Royale.

Weitere Informationen:

