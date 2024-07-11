Der Olympische Fackellauf durchquert am 19. und 23. Juli das Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine.
Einige Linien in Ihrem Gebiet sind betroffen:
Sektor Argenteuil am 19. Juli:
- Linie 1: Die Haltestellen Gare d'Argenteuil, Jean Allemane, Pont Blanc, Saint Quentin, Anatole Lucas, Marceau Guillot und Félifeu werden zwischen 9:30 und 13:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gare du Val d'Argenteuil und Gare de Sartrouville.
- Linie 2: Der Verkehr auf Ihrer Linie wird zwischen 07:40 und 13:00 Uhr vollständig unterbrochen. Die letzte Abfahrt vom Moulin de Sannois am Morgen ist um 07:20 Uhr und die letzte Abfahrt vom Gare d'Argenteuil um 07:40 Uhr.
- Linie 4: Die Haltestellen Gare d'Argenteuil, Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin Georges Belin, Reichsteiner und Ernestine werden zwischen 9:30 und 13:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Charcot und Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Linie 6: Die Haltestellen Avenue du château, Place du 11 novembre, Jean Moulin/Henri Barbusse, Charles de Gaulle/Barbusse, Clément Ader, Calais, Antonin Georges Belin, Hôtel de Ville und Léon Feix werden zwischen 9:30 und 14:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Pont de Bezons und Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Linie 7: Die Haltestellen Gare d'Enghien, Mairie, Casino, Limite des départements, Rue de Saint-Gratien werden zwischen 14:30 und 19:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gare d'Argenteuil und Cygne d'Enghien.
- Linie 8: Die Haltestellen Gare d'Argenteuil, Leon Feix, Hôtel de ville, PVC, Jean Borderel, Salle Jean Vilar, Héloïse, Petit Marly, Charles de Gaulles, Clément Ader, Prudhon, Hôpital werden zwischen 9:30 und 14:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Charcot und Bérionne.
- Linie 9: Die Haltestellen Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin, Georges Belin und Calais werden zwischen 9:30 und 13:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gandon Texier und Gare de Sartrouville.
Sektor Saint-Germain en Laye am 23. Juli:
- Linie 2: Die Haltestellen Strasbourg Paymal, Château du Val und Gare de Saint-Germain-en-Laye werden zwischen 12:30 und 17:00 Uhr nicht bedient. Ihre Linie verkehrt nur zwischen den Haltestellen Gare de Maisons-Laffitte und Grille Royale.
Weitere Informationen:
Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums