Ähnliche Nachrichten

Was ist der Schneeplan?

Der Schneeplan ist ein Dokument, das gemeinsam zwischen dem Beförderer und dem Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée erstellt wurde und alle Maßnahmen auflistet, die für jede Linie bei Schnee oder Eis je nach Praktikabilität der Straßen ergriffen wurden.

Es dient als Basis, um Sie über den Verkehr Ihrer Linie zu informieren.

Dieses Dokument kann bei schlechterem Wetter geändert werden und wird an den Verkehr angepasst.

Wie wird über die Umsetzung des Schneeplans entschieden?

Sehr früh am Morgen durchstreifen unsere Außendienstteams das Netz und identifizieren befahrbare oder unpassierbare Straßen. Sie senden die Informationen an unsere zentrale Kontrollstation, die entscheidet, ob die Fahrer ihren Dienst verlassen oder nicht, wenn die Sicherheitsbedingungen für Sie und das Fahrpersonal nicht erfüllt sind.

Wenn eine Straße oder Linie unpassierbar ist, senden wir eine Warnung aus der Anwendung , um über die Umsetzung des Schneeplans zu informieren, indem wir die betroffenen Linien auflisten.

Es ist natürlich möglich, dass keine Leitung aussteigen kann, in diesem Fall stehen die Linien still.

Was die spezifischen Dienstleistungen der Schulen betrifft, so werden diese nicht angeboten, da das Risiko, die Schüler abends nicht zurückbringen zu können, oft sehr hoch ist.

Wie kann ich über den Verkehrsstatus informiert werden?

Sie können:

> Erhalten Sie mit der Anwendung Île-de-France Mobilités Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, indem Sie Ihre Leitungen mit einem Lesezeichen versehen haben, indem Sie auf die kleine Glocke klicken: