Um die Hindernisse, auf die Sie gestoßen sind, zu beseitigen, zu verringern oder auszugleichen, steht jedem Benutzer mit eingeschränkter Mobilität, der die Unannehmlichkeiten, die auf dem Bièvre-Netz in jedem Bus auftreten, den Fahrern melden möchte, ein Antrags- oder Beschwerdeformular zur Verfügung.

Dieses Formular kann unten heruntergeladen werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, es auszufüllen und an die Adresse zu senden [email protected]

Sie können uns auch unter 0 806 079 357 (Preis eines Anrufs) von Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen) kontaktieren oder den Abschnitt " Kontakt " auf Ihrem Portal verwenden.

Engagierte Teams leiten Ihren Bericht weiter und beantworten alle Ihre Anfragen.

Gute Reise in unserem Netzwerk!