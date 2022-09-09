Le TàD Melun Nord

Was ist TàD Melun Nord?

Transport on Demand Melun Nord ersetzt das ganze Jahr über die Linien G und T von Montag bis Freitag außerhalb der Hauptverkehrszeiten (von 9:40 bis 16:30 Uhr) und samstags ganztägig.

Mit dem TàD Melun Nord genießen Sie eine flexible und direkte Art der Fortbewegung, wo immer Sie sind!

Wie funktioniert es?

Nichts einfacher als das!

Bewegen Sie sich von allen Haltepunkten im Umkreis zu einem der 5 Points of Interest und umgekehrt.

Buchen Sie Ihre Reise ab 30 Tage vor Reiseantritt und bis zu 1 Stunde vorher:

Gehen Sie zur nächstgelegenen Haltestelle: Der TàD holt Sie ab und bringt Sie zu einem der 5 Points of Interest Ihrer Wahl.

Öffnungszeiten:

• Montag bis Freitag von 9:40 bis 16:30 Uhr;

• Samstag von 6:30 bis 20 Uhr.

In diesen Fahrplänen werden alle Haltestellen der Linien G und T von TàD Melun Nord bedient.

Außerhalb dieser Zeiten verkehren die Linien G und T von Montag bis Freitag wie gewohnt.