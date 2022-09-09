Foto eines jungen Mädchens mit Maske an Bord eines Busses mit dem Slogan der Kampagne und Verweis auf die Website Île-de-France Mobilités für weitere Informationen
Le TàD Melun Nord
Was ist TàD Melun Nord?
Transport on Demand Melun Nord ersetzt das ganze Jahr über die Linien G und T von Montag bis Freitag außerhalb der Hauptverkehrszeiten (von 9:40 bis 16:30 Uhr) und samstags ganztägig.
Mit dem TàD Melun Nord genießen Sie eine flexible und direkte Art der Fortbewegung, wo immer Sie sind!
Wie funktioniert es?
Nichts einfacher als das!
Bewegen Sie sich von allen Haltepunkten im Umkreis zu einem der 5 Points of Interest und umgekehrt.
Buchen Sie Ihre Reise ab 30 Tage vor Reiseantritt und bis zu 1 Stunde vorher:
Gehen Sie zur nächstgelegenen Haltestelle: Der TàD holt Sie ab und bringt Sie zu einem der 5 Points of Interest Ihrer Wahl.
Öffnungszeiten:
• Montag bis Freitag von 9:40 bis 16:30 Uhr;
• Samstag von 6:30 bis 20 Uhr.
In diesen Fahrplänen werden alle Haltestellen der Linien G und T von TàD Melun Nord bedient.
Außerhalb dieser Zeiten verkehren die Linien G und T von Montag bis Freitag wie gewohnt.
Der TàD Sainte Assise
Tagsüber von Montag bis Freitag von 9:50 bis 15:45 Uhr können Sie dank des TàD Sainte Assise eine Mobilität à la carte auf den Linien J und O genießen.
Buchen Sie Ihre Fahrten bis zu 1 Stunde im Voraus, um direktere Verbindungen zu den Bahnhöfen Ponthierry-Pringy, Le Mée und Cesson sowie mehr Verbindungen mit der RER D zu erhalten.
Der TàD Saint Fargeau
Ihr TàD Saint Fargeau ist von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr in Betrieb. Buchen Sie Ihre Fahrten bis zu 1 Stunde im Voraus im Internet, in der mobilen Anwendung oder telefonisch.
Diese Dienste stehen allen zur Verfügung:
• Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden;
• Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren können diesen Service mit Zustimmung der Eltern nutzen;
• Wenn Sie eine Person mit eingeschränkter Mobilität sind, geben Sie dies bitte bei der Buchung an.
Für die Buchung dieser 3 TàD-Dienste gibt es 3 mögliche Kanäle:
TàD App Île-de-France Mobilités
Telefon : 09 70 80 96 63 Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr