Ähnliche Nachrichten

Finden Sie Ihre Sommerflugpläne online

In diesem Sommer sind Ihre Fahrpläne im Rahmen eines umweltbewussten Ansatzes nur in digitaler Version verfügbar.

Finden Sie diesen Sommer alle Ihre Sommerpläne online.

Um Teil eines umweltbewussten CSR-Ansatzes zu sein und unseren Abfall zu begrenzen, haben wir uns für den Sommer 2023 entschieden, keine stündlichen Flugblätter zu drucken.

Wo finde ich meine Zeitpläne für diesen Sommer?

Ihre Fahrpläne finden Sie unter:

- Website > Fahrplan der Buslinien Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrer Bushaltestelle

- In Ihrem Rathaus

- In unserem Customer Relations Center unter 01 87 58 11 00

Ihre Öffnungszeiten von Montag, 24. Juli bis Sonntag, 03. September 2023:

Linie 12

 -  5.6 MB

Linie 13

 -  5.6 MB

Linie 14

 -  997.9 KB

Linie 16

 -  835.2 KB

Linie 17

 -  2.7 MB

Linie 18

 -  235.6 KB

Linie 19

 -  411.6 KB

Linie 91.10

 -  3.2 MB

Strecke 91.09

 -  5.6 MB

Linie 191.100

 -  6.6 MB

Linie A (Montgeron <> , Vigneux-sur-Seine)

 -  1.1 MB

Linie A (Choisy-le-Roi <> Brunoy)

 -  6.5 MB

Linie B

 -  778.8 KB

BM-Linie

 -  2.7 MB

Linie C (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  188.7 KB

Linie C (Boussy-Saint-Antoine <> Epinay-sous-Sénart)

 -  15.5 MB

Linie D (Vigneux-sur-Seine)

 -  578.0 KB

Linie D (Brunoy)

 -  2.5 MB

Linie E (Vigneux-sur-Seine)

 -  8.3 MB

Linie E (Boissy-Saint-Léger <> Brunoy)

 -  2.4 MB

Linie F

 -  7.1 MB

Linie F4

 -  5.2 MB

Linie H

 -  6.5 MB

Linie I

 -  5.7 MB

Linie IV

 -  4.3 MB

Linie LP1

 -  496.8 KB

Linie M

 -  8.9 MB

Linie P

 -  2.0 MB

QB-Linie

 -  1.5 MB

RD-Linie

 -  1.0 MB

Linie S

 -  3.0 MB

Linie X

 -  14.4 MB

