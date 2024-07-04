Die Fahrpläne einiger Buslinien in Roissy Est in diesem Sommer sind angepasst

In diesem Sommer, vom 8. Juli bis zum 1. September 2024, werden ausnahmsweise die Fahrpläne bestimmter Linien angepasst.

Überprüfen Sie unten die Fahrpläne der angepassten Linien in diesem Sommer

Einige Linien des Gebiets Roissy Est sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen. Vom 15. Juli bis 1. September werden die Fahrpläne der folgenden Linien ausnahmsweise geändert:

Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, werden in diesem Sommer keine stündlichen Flugblätter mehr gedruckt. Die Fahrpläne werden an den Haltepunkten gut angezeigt und sind auf unserer Website und Anwendung verfügbar:

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Finden Sie alle Ihre Neuigkeiten auf X (ex Twitter): @Roissyest_IDFM

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!