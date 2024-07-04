Überprüfen Sie unten die Fahrpläne der angepassten Linien in diesem Sommer
Einige Linien des Gebiets Roissy Est sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen. Vom 15. Juli bis 1. September werden die Fahrpläne der folgenden Linien ausnahmsweise geändert:
- Linie 2101: Fahrpläne prüfen
- Linie 2102: Fahrpläne prüfen
- Linie 2103: Fahrpläne prüfen
- Linie 2104: Fahrpläne prüfen
- Linie 2113: Fahrpläne prüfen
- Linie 2116: Fahrpläne prüfen
- Linie 2118: Fahrpläne prüfen
- Linie 2120: Fahrpläne prüfen
- Linie 2121: Fahrpläne prüfen
- Linie 2123: Fahrpläne prüfen
- Linie 2124: Fahrpläne prüfen
- Linie 2128: Fahrpläne prüfen
- Linie 2129: Fahrpläne prüfen
Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!
Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, werden in diesem Sommer keine stündlichen Flugblätter mehr gedruckt. Die Fahrpläne werden an den Haltepunkten gut angezeigt und sind auf unserer Website und Anwendung verfügbar:
Wo finde ich meine Zeitpläne?
- Auf der Website Busfahrplan (iledefrance-mobilites.fr)
- In der IDF Mobilités-App
- An Ihrem Haltepunkt
- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 32 82
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!