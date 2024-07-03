Die Sommerfahrpläne einiger Buslinien in Roissy Ouest sind angepasst

Einige Buslinien werden für die Olympischen Spiele 2024 geändert. Wir erzählen Ihnen hier alles.

Einige Linien im Gebiet von Roissy Ouest sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, darunter:

  • Der Durchgang der olympischen Flamme am 25. Juli 2024 in Stains.
  • Die Einrichtung eines Sicherheitsperimeters in Verbindung mit einer olympischen Infrastruktur vom 18. Juli bis 12. September 2024.

Nachfolgend finden Sie die Details der Störungen:

Konsultieren Sie unten die Fahrpläne der in diesem Sommer angepassten Linien

Vom 8. Juli bis 1. September werden die Fahrpläne der folgenden Linien ausnahmsweise geändert:

Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, werden im Sommer keine stündlichen Flugblätter mehr gedruckt. Die Fahrpläne werden an den Haltepunkten angezeigt und sind auf der Website und der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités verfügbar.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!