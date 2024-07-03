Einige Linien im Gebiet von Roissy Ouest sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, darunter:
- Der Durchgang der olympischen Flamme am 25. Juli 2024 in Stains.
- Die Einrichtung eines Sicherheitsperimeters in Verbindung mit einer olympischen Infrastruktur vom 18. Juli bis 12. September 2024.
Nachfolgend finden Sie die Details der Störungen:
- Linie 11 : Route am 25. Juli 2024 geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Vitavil-Linie: Route am 25. Juli 2024 geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 93 : Geänderte Route vom 18. Juli bis 12. September 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Konsultieren Sie unten die Fahrpläne der in diesem Sommer angepassten Linien
Vom 8. Juli bis 1. September werden die Fahrpläne der folgenden Linien ausnahmsweise geändert:
- Linie 11: Fahrpläne prüfen
- Linie 20: Fahrpläne prüfen
- Linie 22: Fahrpläne prüfen
- Linie 23: Fahrpläne prüfen
- Linie 24: Fahrpläne prüfen
- Linie 30B: Fahrpläne prüfen
- Linie 30D: Fahrpläne prüfen
- Linie 31: Fahrpläne prüfen
- Linie 32: Fahrpläne prüfen
- Linie 32ZA: Fahrplan prüfen
- Linie 36: Fahrpläne prüfen
- Linie 37: Fahrpläne prüfen
- Linie 9501: Fahrpläne prüfen
- Linie 9502: Fahrpläne prüfen
- Gbus-Linie: Fahrpläne prüfen
- Linie R1: Fahrpläne prüfen
- Linie R2: Fahrpläne prüfen
- Linie R4: Fahrpläne prüfen
- Linie R5: Fahrpläne prüfen
- Linie R6: Fahrpläne prüfen
- Linie R8: Fahrpläne prüfen
- Linie R9: Fahrpläne prüfen
- Vitavil-Linie: siehe Fahrpläne
Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!
Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, werden im Sommer keine stündlichen Flugblätter mehr gedruckt. Die Fahrpläne werden an den Haltepunkten angezeigt und sind auf der Website und der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités verfügbar.
Wo finde ich meine Zeitpläne?
- Auf der Website in der Rubrik Info> News> Val d'Oise> Roissy Ouest
- In der IDF Mobilités-App
- An Ihrem Haltepunkt
- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 32 81
Finden Sie alle Ihre Neuigkeiten auf X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!