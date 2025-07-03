Ihre Sommerflugpläne 2025

Die Gültigkeitsdauer Ihrer Sommerflugpläne:

Linien 6160, 6161, 6162, 6164 : Montag, 7. Juli bis Sonntag, 31. August 2025

: Montag, 7. Juli bis Sonntag, 31. August 2025 Linien 6135 und 6136: von Montag, 7. Juli bis Donnerstag, 14. August 2025

und 6136: von Montag, 7. Juli bis Donnerstag, 14. August 2025 Linien 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : Montag, 14. Juli bis Sonntag, 17. August 2025

: Montag, 14. Juli bis Sonntag, 17. August 2025 Die Linie 6163 und die Schullinien verkehren während der Sommerferien nicht.

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Sommerpläne ausschließlich online zu konsultieren unter: