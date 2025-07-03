Ihre Sommerflugpläne, jetzt verfügbar!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Hier finden Sie alle Informationen zu den Sommerflugplänen 2025!

Ihre Sommerflugpläne 2025

Die Gültigkeitsdauer Ihrer Sommerflugpläne:

  • Linien 6160, 6161, 6162, 6164 : Montag, 7. Juli bis Sonntag, 31. August 2025
  • Linien 6135 und 6136: von Montag, 7. Juli bis Donnerstag, 14. August 2025
  • Linien 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : Montag, 14. Juli bis Sonntag, 17. August 2025
  • Die Linie 6163 und die Schullinien verkehren während der Sommerferien nicht.

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Sommerpläne ausschließlich online zu konsultieren unter:

Klicken Sie hier für den direkten Link zu Ihren Sommerflugplänen!

Das gesamte Team von Vélizy Vallées wünscht Ihnen einen schönen Sommer!