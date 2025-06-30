Die Sommerfahrpläne einiger Buslinien in Roissy Ouest sind angepasst

Einige Buslinien werden diesen Sommer geändert, wir erzählen Ihnen hier alles.

Die Fahrpläne einiger Linien werden im Sommer geändert.

Vom 15. Juli bis 24. August werden die Fahrpläne der folgenden Linien geändert:

Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, werden im Sommer keine stündlichen Flugblätter mehr gedruckt.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

  • Auf der Website in der Rubrik Info> News> Val d'Oise> Roissy Ouest
  • Über die Anwendung Ile-de-France Mobilités
  • An Ihrem Haltepunkt
  • In unserem Customer Relations Center unter 0800 10 20 20

