Die Fahrpläne einiger Linien werden im Sommer geändert.
Vom 15. Juli bis 24. August werden die Fahrpläne der folgenden Linien geändert:
- Linie 9502: Fahrpläne prüfen
- Linie 30B: Fahrpläne prüfen
Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!
Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, werden im Sommer keine stündlichen Flugblätter mehr gedruckt.
Wo finde ich meine Zeitpläne?
- Auf der Website in der Rubrik Info> News> Val d'Oise> Roissy Ouest
- Über die Anwendung Ile-de-France Mobilités
- An Ihrem Haltepunkt
- In unserem Customer Relations Center unter 0800 10 20 20
Finden Sie alle Ihre Neuigkeiten auf X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!