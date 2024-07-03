Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website Busfahrplan (iledefrance-mobilites.fr)

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrem Haltepunkt

- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 31 87

Finden Sie alle Ihre Neuigkeiten auf X (ex Twitter): @EvryEss_IDFM

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!