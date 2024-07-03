Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren, finden Sie alle Ihre Zeitpläne digitalisiert.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website Busfahrplan (iledefrance-mobilites.fr)

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrem Haltepunkt

- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 31 87

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!