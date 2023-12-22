Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets Île-de-France Ouest sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen. Vom 8. Juli bis 8. September werden die Fahrpläne der folgenden Linien ausnahmsweise geändert.

Um ein etwas weniger reduziertes Angebot als erwartet anbieten zu können, werden die Linien 15 und 475 vom 8. Juli bis 19. Juli und vom 26. August bis 6. September verstärkt:

- Linie 15: Sommerfahrplan

Zusätzliche Abfahrten vom "Parc de Saint-Cloud T2" um 07:53, 08:13 und 8:33 Uhr

Zusätzliche Abfahrten von "La Bataille" um 16:45 und 17:15 Uhr

- Linie 475: Sommerfahrplan

Zusätzliche Abfahrten von "Porte d'Orléans" um 07:33, 07:57 und 08:20

Zusätzliche Abfahrten von "Prag" nach Elancourt um 16:25, 18:12 und 18:40 Uhr

- Expresslinie 4: Sommerfahrplan

- Expresslinie 16: Sommerfahrplan

- Expresslinie 78: Sommerfahrplan

- Expresslinie 80: Sommerfahrplan

Auf den anderen Linien unseres Netzes gibt es im Sommer keine Fahrplanänderungen.