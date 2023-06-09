Ähnliche Nachrichten

Schulanfangsfahrplan Bus Val d'Yerres Va de Seine
Finden Sie alle Back-to-School-Zeiten für Buslinien in Ihrem Gebiet Val d'Yerres Val de Seine. Diese Zeitpläne gelten ab Montag, den 04. September 2023.
Wo finde ich meine Stundenpläne für den Beginn des Schuljahres?
Ihre Fahrpläne finden Sie unter:
- Website > Fahrplan der Buslinien Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Auf der IDF Mobilités-App
- An Ihrer Bushaltestelle
- In Ihrem Rathaus
- In unserem Customer Relations Center unter 01 87 58 11 00