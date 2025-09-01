Ein unverzichtbares ticket, um zur Schule zu kommen... Aber nicht nur!
- Mit Imagine R gibt es keine Grenzen mehr: Bus, U-Bahn, RER, Straßenbahn oder Zug, bewegen Sie sich 7/7 und überall in der Île-de-France
- Eine wirtschaftliche Lösung, 50% günstiger als der klassische Navigo-Tarif
- Ein Abonnement für junge Menschen unter 26 Jahren
Viel mehr als ein Abonnement
Mit Imagine R werden Ihre Reisen einfacher... und auch Ihre Hobbys:
- Exklusive Rabatte bei mehreren Partnern (Kino, Freizeit, Kultur...)
- Sonderangebote für Ihre Ausflüge und Aktivitäten in der gesamten Île-de-France
Angepasste Formeln für alle Profile
Egal, ob Sie in der Grundschule, im College, im Gymnasium oder in der Hochschulbildung sind, Imagine R passt sich jedem Alter an:
- Junior (-11 Jahre) → 24,40€/Jahr (ohne Verwaltungsgebühren)
- Schule/Student (-26 Jahre) → 374,40€/Jahr (ohne Anmeldegebühren)