Es geht wieder in die Schule! Der tägliche Arbeitsweg wird wieder aufgenommen. Für junge Leute ist das Imagine R-Abonnement die einfachste und günstigste Möglichkeit, sich überall in der Île-de-France frei zu bewegen.

In Saint-Germain-en-Laye werden Ihre täglichen Fahrten mit Imagine R erleichtert.

Ein unverzichtbares ticket, um zur Schule zu kommen... Aber nicht nur!

  • Mit Imagine R gibt es keine Grenzen mehr: Bus, U-Bahn, RER, Straßenbahn oder Zug, bewegen Sie sich 7/7 und überall in der Île-de-France
  • Eine wirtschaftliche Lösung, 50% günstiger als der klassische Navigo-Tarif
  • Ein Abonnement für junge Menschen unter 26 Jahren

Viel mehr als ein Abonnement

Mit Imagine R werden Ihre Reisen einfacher... und auch Ihre Hobbys:

  • Exklusive Rabatte bei mehreren Partnern (Kino, Freizeit, Kultur...)
  • Sonderangebote für Ihre Ausflüge und Aktivitäten in der gesamten Île-de-France

Angepasste Formeln für alle Profile

Egal, ob Sie in der Grundschule, im College, im Gymnasium oder in der Hochschulbildung sind, Imagine R passt sich jedem Alter an:

  • Junior (-11 Jahre) → 24,40€/Jahr (ohne Verwaltungsgebühren)
  • Schule/Student (-26 Jahre) → 374,40€/Jahr (ohne Anmeldegebühren)
Das Imagine R Junior Paket: 24,40 €/Jahr für unbegrenzte Fahrten.
Das Imagine R School/Student Paket: 374,40 €/Jahr für unbegrenzte Reisen.
