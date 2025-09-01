Stellen Sie sich R vor, den richtigen Reflex für den Beginn des Schuljahres 2025-2026!

Es geht wieder in die Schule! Der tägliche Arbeitsweg wird wieder aufgenommen. Für junge Leute ist das Imagine R-Abonnement die einfachste und günstigste Möglichkeit, sich überall in der Île-de-France frei zu bewegen.