Arbeiten am Netz TZEN 4

Bevorstehende Arbeiten für die Implementierung Ihres TZEN 4.

Finden Sie alle TZEN 4-Arbeitsinformationen, die auf Ihre Linien kommen!

Die Arbeiten für das zukünftige TZEN 4 sind in Ihrem Gebiet im Gange und werden zu Haltestellenfahrten oder sogar Umleitungen Ihrer Buslinien führen.

Nachfolgend finden Sie Informationen nach Sektor und Linie.

Sektor Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF):

Linie 402

Sektor Evry-Courcouronnes Centre:

Linien 403 - 453
Linien 404 - 407
Linie 405
Linie 414
Linie 414D - 415 - 416

Sektor Bahnhof Corbeil-Essonnes:

Linie 401
Linie 402
Linie 405

Sektor Grigny:

Linie 402 - Ferme Neuve
Linie 402 - Toussaint-Louverture
Linien 402 - 420 - 510 - 510P - DM22 - N139

Sektor Ris-Orangis:

Linie 402

Tarterêts-Sektor:

Linie 402

Ich bereite meine Reiseroute vor:

Die in diesem Artikel angegebenen Abweichungen sind Abweichungen von langer Dauer.

Änderungen können je nach den Neuigkeiten in Ihrem Transportsystem auftreten.

