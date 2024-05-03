Bevorstehende Arbeiten für die Implementierung Ihres TZEN 4.
Finden Sie alle TZEN 4-Arbeitsinformationen, die auf Ihre Linien kommen!
Die Arbeiten für das zukünftige TZEN 4 sind in Ihrem Gebiet im Gange und werden zu Haltestellenfahrten oder sogar Umleitungen Ihrer Buslinien führen.
Nachfolgend finden Sie Informationen nach Sektor und Linie.
Sektor Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF):
Sektor Evry-Courcouronnes Centre:
Sektor Bahnhof Corbeil-Essonnes:
Sektor Grigny:
Sektor Ris-Orangis:
Tarterêts-Sektor:
Ich bereite meine Reiseroute vor:
Die in diesem Artikel angegebenen Abweichungen sind Abweichungen von langer Dauer.
Änderungen können je nach den Neuigkeiten in Ihrem Transportsystem auftreten.