In Kürze finden Sie Ihre Fahrpläne in Echtzeit an allen Haltestellen, die mit einem Fahrgastinformationskiosk ausgestattet sind. Heute funktioniert bereits mehr als die Hälfte von ihnen. Das Update wird fortgesetzt.
Von Ihrem Smartphone aus können Sie jetzt bestimmte Fahrpläne Ihrer Linie in Echtzeit in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf der Website anzeigen iledefrance-mobilites.fr
Zögern Sie nicht, sich auf die theoretischen Fahrpläne der Linien zu beziehen, die auf dieser Website heruntergeladen werden können und an den Haltepunkten vorhanden sind.