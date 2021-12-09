Das Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine ist um die 9 Gemeinden im Osten der Agglomerationsgemeinschaft Saint-Germain Boucles de Seine und die Stadt Argenteuil organisiert.
Dieses Gebiet verfügt über 46 regelmäßige Linien , die intra- und interkommunale Dienste anbieten und es ermöglichen, die 7 Bahnhöfe des Territoriums und viele Sehenswürdigkeiten (Studienorte, Gesundheitseinrichtungen, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Beschäftigungsbereiche) zu erreichen.
3 Wohnbereiche stechen hervor:
- Der nördliche Sektor grenzt an die Gemeinden Argenteuil, Sartrouville, Bezons und Houilles
- Der südliche Sektor grenzt an die Gemeinden Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet und Croissy-sur-Seine
- Die Gegend um Maisons-Laffitte und Mesnil Le Roi
Kartographie des Territoriums von Argenteuil Boucles de Seine
Nördlicher Sektor
Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles
- Linie 1 - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Val d'Argenteuil <> Bahnhof Argenteuil
- Linie 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
- Linie 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
- Linie 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
- Linie 5 - Bahnhof Sartrouville <> Sartrouville Trembleaux
- Linie 6 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Argenteuil
- Linie 7 - Bahnhof Argenteuil <> Bahnhof Enghien-Les-Bains
- Linie 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
- Linie 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
- Linie 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
- Linie 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
- Linie 34 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux
- Linie H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bezons Plateau
Sektor Süd
Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine
- Linie A - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linie B - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Bahnhof Sartrouville
- Linie C - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linie D - Gare de Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre
- Linie E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
- Linie F - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Friedhof
- Linie G - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Berges de Montesson <> Gare de Sartrouville
- Linie J - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linie K - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linie L - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Chatou Mayoly
- Linie M - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Chatou-Croissy
- Linie P - Berges de Montesson <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linie T - Bahnhof Chatou-Croissy <> Chatou Place du Docteur Roux
- Linie 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre
Sektor Maisons-Laffitte
Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi
- Linie 2 - Bahnhof Maisons-Laffitte <> Bahnhof Saint-Germain-en-Laye
- Linie 6 - Bahnhof Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi
- Linie 12 - Stadtrundkurs Maisons-Laffitte
Dienstleistungen für Schulen
Im ganzen Land
- Linie 1 - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
- Linie 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
- Linie 37 - Ville d'Avray <> Marnes-la-Coquette <> Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
- Linie 40 - Puteaux <> , Suresnes, <> Saint-Cloud <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
- Linie 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Internationales Gymnasium
- Linie 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay Hôpital André Mignot-Les Chênes d'Or
- Linie S1 - Bahnhof Sartrouville <> Montesson Pablo Picasso College
- Linie S2 - Berges de Montesson <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Linie S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
- Linie S4 - Carrières-sur-Seine Monceau <> Carrières-sur-Seine College des Amandiers
- Linie S5 - Carrières-sur-Seine Schwimmbad <> Carrières-sur-Seine Mandelschule
- Linie S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
- Linie S7 - Montesson Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Linie 501 - Sartrouville School Circuit
- Linie 502 - Sartrouville Schulrundfahrt
- Linie 503 - Sartrouville School Circuit