Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über das Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine.

Das Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine ist um die 9 Gemeinden im Osten der Agglomerationsgemeinschaft Saint-Germain Boucles de Seine und die Stadt Argenteuil organisiert.

Dieses Gebiet verfügt über 46 regelmäßige Linien , die intra- und interkommunale Dienste anbieten und es ermöglichen, die 7 Bahnhöfe des Territoriums und viele Sehenswürdigkeiten (Studienorte, Gesundheitseinrichtungen, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Beschäftigungsbereiche) zu erreichen.

3 Wohnbereiche stechen hervor:

  • Der nördliche Sektor grenzt an die Gemeinden Argenteuil, Sartrouville, Bezons und Houilles
  • Der südliche Sektor grenzt an die Gemeinden Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet und Croissy-sur-Seine
  • Die Gegend um Maisons-Laffitte und Mesnil Le Roi
Kartographie des Territoriums von Argenteuil Boucles de Seine

Nördlicher Sektor

Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles

Argenteuil Boucles de Seine - Indizes der Nordsektorlinien
  • Linie 1 - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Val d'Argenteuil <> Bahnhof Argenteuil
  • Linie 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
  • Linie 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
  • Linie 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
  • Linie 5 - Bahnhof Sartrouville <> Sartrouville Trembleaux
  • Linie 6 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Argenteuil
  • Linie 7 - Bahnhof Argenteuil <> Bahnhof Enghien-Les-Bains
  • Linie 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
  • Linie 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
  • Linie 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
  • Linie 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
  • Linie 34 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux
  • Linie H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bezons Plateau

Sektor Süd

 Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine

Argenteuil Boucles de Seine - Indizes der Linien Südsektor
  • Linie A - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Linie B - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Bahnhof Sartrouville
  • Linie C - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Linie D - Gare de Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre
  • Linie E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
  • Linie F - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Friedhof
  • Linie G - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Berges de Montesson <> Gare de Sartrouville
  • Linie J - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Linie K - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Linie L - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Chatou Mayoly
  • Linie M - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Chatou-Croissy
  • Linie P - Berges de Montesson <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
  • Linie T - Bahnhof Chatou-Croissy <> Chatou Place du Docteur Roux
  • Linie 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre

Sektor Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi

Argenteuil Boucles de Seine - Indizes der Linien Sektor Maisons-Laffitte
  • Linie 2 - Bahnhof Maisons-Laffitte <> Bahnhof Saint-Germain-en-Laye
  • Linie 6 - Bahnhof Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi
  • Linie 12 - Stadtrundkurs Maisons-Laffitte

Dienstleistungen für Schulen

Im ganzen Land

Argenteuil Boucles de Seine - Indizes der Schullinien
  • Linie 1 - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
  • Linie 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
  • Linie 37 - Ville d'Avray <> Marnes-la-Coquette <> Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
  • Linie 40 - Puteaux <> , Suresnes, <> Saint-Cloud <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
  • Linie 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Internationales Gymnasium
  • Linie 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay Hôpital André Mignot-Les Chênes d'Or
  • Linie S1 - Bahnhof Sartrouville <> Montesson Pablo Picasso College
  • Linie S2 - Berges de Montesson <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
  • Linie S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
  • Linie S4 - Carrières-sur-Seine Monceau <> Carrières-sur-Seine College des Amandiers
  • Linie S5 - Carrières-sur-Seine Schwimmbad <> Carrières-sur-Seine Mandelschule
  • Linie S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
  • Linie S7 - Montesson Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
  • Linie 501 - Sartrouville School Circuit
  • Linie 502 - Sartrouville Schulrundfahrt
  • Linie 503 - Sartrouville School Circuit