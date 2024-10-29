Ähnliche Nachrichten

Besuchen Sie das Busbetriebszentrum Villepinte und entdecken Sie, wie es funktioniert, Sonntag, 21. September 2025
Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich der Tage des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um bei einem Besuch des Busdepots einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Verkehrs zu werfen und hinter die Kulissen des Transports einzutauchen, die Entdeckung von Berufen und viele andere bereichernde Aktivitäten!
Treffen Sie unsere Teams am Sonntag, den 21. September von 10 bis 11.30 Uhr im Bus Operations Center in Villepinte.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns darauf, Sie im Bus Operational Center von Villepinte begrüßen zu dürfen:
Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB de Villepinte
241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte
- Anfahrt BUS: Linien 1, 619 und T'bus 1, Haltestelle "Central Parc"
Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Territoriums zu erfahren, besuchen Sie unseren X-Account (ex-Twitter): @Envol_IDFM