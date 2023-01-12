Ähnliche Nachrichten

Möchten Sie sich einer Gruppe anschließen, die Pionier im Bereich Mobilität ist, und Sie möchten einen stabilen, nachhaltigen Arbeitsplatz mit einem echten öffentlichen Auftrag genießen?

Keolis ist in allen Departements der Île-de-France vertreten und arbeitet jeden Tag daran, angenehmere und menschlichere Verkehrsmittel anzubieten.

Keolis richtet sich an alle Profile, unabhängig von ihrem Bildungsniveau und ihrer Erfahrung. Wir glauben an das Potenzial des anderen und stellen sicher, dass es durch die gemeinsamen Erfahrungen, die wir bieten können, zum Ausdruck kommt.