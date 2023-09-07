Ile-de-France Mobilités setzt sich für Ihre Sicherheit ein, indem es einen Bringservice so nah wie möglich an Ihrem Wohnort anbietet. Jeden Abend ab 22 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Ihren Busfahrer zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.

Wo kann ich aussteigen?

Die gewünschte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie zwischen zwei Haltepunkten befinden. Der Fahrer entscheidet über den genauen Abstiegsort, natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, aber auch gut beleuchtet, mit guter Sicht und in absoluter Sicherheit.

Wie gebe ich an, wo ich aussteigen möchte?

Alles, was Sie tun müssen, ist, den Fahrer spätestens einen Stopp vor Ihrem Ziel zu benachrichtigen. Der Abstieg erfolgt dann nur noch durch die Vordertür. Mit diesem neuen Gerät können Sie nicht nur von einem sichereren Service profitieren, sondern auch Zeit sparen, indem Sie näher an Ihr endgültiges Ziel heranrücken.