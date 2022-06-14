Um sich an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen und die Abstimmung mit den Zügen zu stärken, entwickelt Île-de-France Mobilités ab dem 29. August den Service der Linie 262, um Abfahrten später am Abend anzubieten.
Am Bahnhof Versailles Château Rive Gauche werden die letzten Abfahrten von Montag bis Freitag um 23:30 Uhr (statt derzeit 22:00 Uhr) und samstags um 23:00 Uhr (gegenüber 22:00 Uhr zuvor) angeboten.
Am Bahnhof Saint-Rémy-lès-Chevreuse finden die letzten Abfahrten montags bis freitags um 22:35 Uhr und samstags um 23:05 Uhr statt (zuvor um 21:05 Uhr).
Diese Angebotsverstärkung bedeutet 6 zusätzliche Abfahrten jeden Abend von Montag bis Freitag und 3 zusätzliche Abfahrten jeden Samstagabend, das ganze Jahr über außer an Feiertagen.