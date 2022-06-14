Am Bahnhof Versailles Château Rive Gauche werden die letzten Abfahrten von Montag bis Freitag um 23:30 Uhr (statt derzeit 22:00 Uhr) und samstags um 23:00 Uhr (gegenüber 22:00 Uhr zuvor) angeboten.

Am Bahnhof Saint-Rémy-lès-Chevreuse finden die letzten Abfahrten montags bis freitags um 22:35 Uhr und samstags um 23:05 Uhr statt (zuvor um 21:05 Uhr).

Diese Angebotsverstärkung bedeutet 6 zusätzliche Abfahrten jeden Abend von Montag bis Freitag und 3 zusätzliche Abfahrten jeden Samstagabend, das ganze Jahr über außer an Feiertagen.