Um die nachhaltige Entwicklung der Fahrgastzahlen zu unterstützen, verstärkt Île-de-France Mobilités ab dem 29. August den Service der Linie 264 durch zusätzliche Abfahrten zur Mittagszeit mit einem Bus pro Stunde in jede Richtung.

· Neue Abfahrten von Versailles-Chantiers Abbé Rousseaux: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 und 14:30

· Neue Abfahrten vom Bahnhof Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 und 14:50

Diese Verstärkung wird es ermöglichen, den ganzen Tag über einen kontinuierlichen Service auf der Linie 264 anzubieten!