Ähnliche Nachrichten

Die Linie 9115 schaltet ab Januar 2026 einen Gang höher!

Um den wachsenden Mobilitätsbedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht zu werden, wird das Angebot der Linie 9115 ab dem 5. Januar 2026 an Wochentagen abends und am Wochenende ganztägig verstärkt.

Linie 9115 des Territoriums von Coeur d'Essonne

Gute Nachrichten für 9115-Benutzer! Ab dem 5. Januar 2026 wird der Service verbessert, um den täglichen Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Mehr Passagen und verlängerte Fahrpläne für einen besseren Service am Abend und am Wochenende.

Erweiterter Abendservice

Ihre Busse fahren jetzt bis 22:30 Uhr von Paris ab, sowohl an Wochentagen als auch am Wochenende (gegenüber derzeit 22 Uhr).

Frequenzen nach oben korrigiert

Eine weitere wichtige Entwicklung Ihrer Linie: mehr Durchgangsfrequenzen für einen flüssigeren und komfortableren Service:

  • Wochentags von Porte d'Orléans : ein Bus alle 20 Minuten von 19:30 bis 22:30 Uhr
  • Samstag in 2 Fahrtrichtungen : ein Bus alle 20 Minuten von 10 bis 20 Uhr und alle 30 Minuten von 20 bis 22.30 Uhr
  • Sonntag in 2 Fahrtrichtungen : ein Bus alle 30 Minuten von 7:30 bis 22:30 Uhr

Diese Verstärkung des Angebots geht auch mit einer Anpassung der Reisezeiten einher, um eine bessere Pünktlichkeit und Einhaltung der Fahrpläne zu ermöglichen.

Die neuen Fahrpläne finden Sie hier

