Die Linie N, die bisher von Dienstag bis Samstag verkehrte, wird nun von Montag bis einschließlich Samstag in Betrieb sein! Sie können Ihre Linie ab Anfang der Woche genießen.

Darüber hinaus werden 4 Rennen am Nachmittag um 5 Minuten verschoben, um den Ausflugsplänen der Schulen in der Nähe des Rathauses von Houilles besser zu entsprechen. Diese Verbesserungen sollen Ihnen die Fortbewegung erleichtern!