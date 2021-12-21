Die Erholung der Epidemie nimmt weiter zu. Die Mobilisierung aller ist unerlässlich , um das Virus zu bekämpfen. Wir bitten Sie, die Barrieregesten in unseren Fahrzeugen und an den Haltepunkten zu respektieren, um sich selbst, aber auch andere Passagiere zu schützen.

Zur Erinnerung: Hier sind die zu respektierenden Barrieregesten :

- Tragen einer Maske beim Warten auf Ihren Bus und während der Fahrt

- Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit hydroalkoholischem Gel

- Begrenzen Sie den Kontakt während Ihrer Reise

- Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Passagieren ein

- Husten oder Niesen in den Ellbogen oder in ein Taschentuch