Die Erholung der Epidemie nimmt weiter zu. Die Mobilisierung aller ist unerlässlich , um das Virus zu bekämpfen. Wir bitten Sie, die Barrieregesten in unseren Fahrzeugen und an den Haltepunkten zu respektieren, um sich selbst, aber auch andere Passagiere zu schützen.
Zur Erinnerung: Hier sind die zu respektierenden Barrieregesten :
- Tragen einer Maske beim Warten auf Ihren Bus und während der Fahrt
- Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit hydroalkoholischem Gel
- Begrenzen Sie den Kontakt während Ihrer Reise
- Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Passagieren ein
- Husten oder Niesen in den Ellbogen oder in ein Taschentuch
Die Mobilisierung aller wird die Sicherheit aller gewährleisten.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und vergessen nicht, dass das Lächeln auch durch die Augen geht.
Bis bald in unserem Netzwerk!