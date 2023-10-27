Was ist neu?

Neben der Änderung der Liniennummer profitieren Sie von verlängerten Fahrplänen mit einer ersten Abfahrt am Morgen ab 8:00 Uhr, die das ganze Jahr über angeboten wird.

Ab 2024 werden Sie auch das neue Serviceangebot der Sommerzeit zu schätzen wissen. Keine Dienstaussetzungen mehr im August!

Wann fährt die Linie N?

Die Linie N ist von Dienstag bis einschließlich Samstag in Betrieb, außer an Feiertagen.

Die erste Abfahrt des Tages ist um 8:00 Uhr und die letzte um 19:00 Uhr. Sie haben alle 30 Minuten einen Bus während der Hauptverkehrszeit und mitten am Tag. In den Nebenverkehrszeiten fährt der Bus stündlich.

Die gleichen Zeiten gelten während der Schulzeit und während der kurzen Schulferien.

Während der Sommermonate bietet der Dienst eine stündliche Frequenz an.

Welche Transport tickets sind auf der Linie N gültig?

Wie bei jeder regulären Linie werden die tickets des Transports Île-de-France auf der Linie N akzeptiert:

Navigo, Solidarité, Imagine'R, Senior... für Pakete

Zugangsticket an Bord beim Fahrer, Navigo Easy Pass, t+ Ticket, SMS-Tickets (ARGBDS an 93100 senden), Liberté +... für einzelne tickets



Weitere Informationen zu Transport tickets und Tarifen

Denken Sie daran, dass Sie, um ordnungsgemäß zu reisen, Ihre ticket validieren müssen. Andernfalls würden Sie mit einer Geldstrafe belegt.

Was sich nicht ändert...

Die Haltestellen und die Route des alten Shuttles werden beibehalten.

Alle Informationen zur N-Linie finden Sie in der herunterladbaren Broschüre unten.

Gute Fahrt auf Ihrer neuen N-Linie!