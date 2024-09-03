Ähnliche Nachrichten

Die N72, fragen Sie ihn nach dem Mond.
Nachtservice, 7 Tage die Woche, während der Schließzeiten des C1-Kabels? Fahren Sie mit der N72 zwischen Créteil - L'Echat und dem Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges von Sonntag bis Samstag von 23:30 bis 5:30 Uhr und nachts von Samstag auf Sonntag von 00:30 bis 6:30 Uhr mit einem Bus alle 30 Minuten.
Die neue Linie N72 löst das C1-Kabel ab
Egal, ob Sie spät ausgehen, Ihren Tag sehr früh beginnen oder einfach nur nach einer bequemen Lösung suchen, um die U-Bahn 8 zu erreichen, der Nachtbus N72 macht es einfach, nachts zu reisen.
- Ein durchgehender Service zwischen Créteil - L'Échat und dem Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges.
- Eine Linie, die jeden Tag fährt.
- Ein Bus im Durchschnitt alle 30 Minuten.
- Busse die ganze Nacht während der Schließzeiten des C1-Kabels, von 23:30 bis 5:30 Uhr von Sonntag bis Samstag und von 00:30 bis 6:30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
- Weniger als 30 Minuten Fahrzeit, um die gesamte Linie zurückzulegen.
