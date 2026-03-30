Ab Montag, dem 30. März, findet auf dem Gebiet #PaysBriard für alle unsere Reisenden eine Gourmet-Animation statt.



Ein Wettbewerb wird für alle direkt in den Bussen des #PaysBriard Territoriums zugänglich sein.

📲 Scannen Sie einfach den QR-Code, der auf den Bildschirmen an Bord angezeigt wird, und füllen Sie ein Formular aus, um zu versuchen, eine Schokoladenüberraschung zu gewinnen.

Île-de-France Mobilités wünscht Ihnen frohe Ostern!



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