Ähnliche Nachrichten

Zurück zur Schule, ein leichter Geist

Vom 16. bis 22. September bietet die Vélostation anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche an, ein voll ausgestattetes Fahrrad inklusive Wartung für 40 € pro Jahr statt 132 € zu mieten.

Was ist die Mobilitätswoche?

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine jährliche Kampagne, die vom 16. bis 22. September stattfindet. Diese Woche wurde 2002 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und zielt darauf ab, nachhaltige Verkehrsträger zu fördern und Bürger und Politiker für die Umweltauswirkungen des Stadtverkehrs zu sensibilisieren.

Ziele der Europäischen Mobilitätswoche

Förderung von Alternativen zum privaten Auto: Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, des Radfahrens, des Zufußgehens und der Bildung von Fahrgemeinschaften. Reduzierung der CO2-Emissionen : Verringerung der Luftverschmutzung durch Reduzierung der Nutzung von motorisierten Personenkraftwagen. Verbesserung der städtischen Lebensqualität : Schaffung angenehmerer und zugänglicherer städtischer Räume für die Bewohner. Sensibilisierung für Verkehrssicherheit : Förderung sicherer Verhaltensweisen für alle Verkehrsteilnehmer, einschließlich Fußgänger und Radfahrer. Hervorhebung von Mobilitätsinnovationen : Präsentation innovativer Technologien und Lösungen für eine nachhaltigere Mobilität.

Die Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines bietet zu diesem Anlass ein Sonderangebot.

Das Fahrrad ist über seine positiven ökologischen Auswirkungen hinaus ein angenehmes und effizientes Transportmittel für den täglichen Weg. Und der Schulanfang ist die perfekte Gelegenheit, um loszulegen!

Das Angebot von 40 € für die Jahresmiete eines Standardfahrrads wird 2024 erneuert.

Diese Aktion dauert 7 Tage, vom 16. bis 22. September, während der Mobilitätswoche.

Der Fahrradverleih der Vélostation ist ein großer Erfolg und die Anzahl der für die Aktion verfügbaren Fahrräder ist begrenzt.

Damit möglichst viele Menschen den Service entdecken und die Fahrradmobilität ausprobieren können, wird das Angebot vorrangig Personen vorbehalten, die 2023 nicht von der Aktion profitiert haben.

Um von dieser Aktion zu profitieren, ist es ganz einfach!

Gehen Sie ab dem 16. September auf die Website der Vélostation und klicken Sie auf die Schaltfläche "Buchen". Registrieren oder einloggen und eine Reservierung für ein Standardfahrrad vornehmen: Die Aktion gilt automatisch!

Dann müssen Sie nur noch zur Vélostation gehen, um Ihr Fahrrad abzuholen.

Die Velostation ist auch:

- eine Fahrradwerkstatt für persönliche Fahrräder

- ein sicherer Parkservice am Bahnhof Saint-Quentin en Yvelines

- eine Test-, Entnahme- und Wartungsstelle für Véligo Location (E-Bikes, Zweirader, Roller)