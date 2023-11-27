Die mobile Agentur ist die nächstgelegene Empfangsstelle von Île-de-France Mobilités



Die mobile Agentur ist eine Empfangsstelle von Mobilités , die Sie in Ihrer Gemeinde abholt.



Sie können:

Abonnieren Sie die Dienste der Vélostation: Fahrradverleih, sichere Parkplätze.

Holen Sie ein gemietetes Fahrrad ab oder geben Sie es zurück.

Abonnieren Sie den Véligo Location-Service.

Lassen Sie Ihr persönliches Fahrrad warten: Einstellungen und kleinere Reparaturen. Umfangreichere Reparaturen können in der Velostation erforderlich sein.

Informieren Sie sich über Kaufzuschüsse von Ile-de-France Mobilités.

Informieren Sie sich auch allgemeiner über alle Mobilitätsdienste in der Region: