Die mobile Agentur ist die nächstgelegene Empfangsstelle von Île-de-France Mobilités
Die mobile Agentur ist eine Empfangsstelle von Mobilités , die Sie in Ihrer Gemeinde abholt.
Sie können:
- Abonnieren Sie die Dienste der Vélostation: Fahrradverleih, sichere Parkplätze.
- Holen Sie ein gemietetes Fahrrad ab oder geben Sie es zurück.
- Abonnieren Sie den Véligo Location-Service.
- Lassen Sie Ihr persönliches Fahrrad warten: Einstellungen und kleinere Reparaturen. Umfangreichere Reparaturen können in der Velostation erforderlich sein.
- Informieren Sie sich über Kaufzuschüsse von Ile-de-France Mobilités.
Informieren Sie sich auch allgemeiner über alle Mobilitätsdienste in der Region:
- Kaufen oder laden Sie Ihre Transport tickets
- Profitieren Sie von Ratschlägen für Ihre Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Fahrrad- oder Autoparkplätzen am Bahnhof