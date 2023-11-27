Die mobile Agentur kommt zu Ihnen!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Die mobile Agentur kommt zu Ihnen!

Die mobile Agentur ist die nächstgelegene Empfangsstelle von Île-de-France Mobilités

Die mobile Agentur ist eine Empfangsstelle von Mobilités , die Sie in Ihrer Gemeinde abholt.

Sie können:

  • Abonnieren Sie die Dienste der Vélostation: Fahrradverleih, sichere Parkplätze.
  • Holen Sie ein gemietetes Fahrrad ab oder geben Sie es zurück.
  • Abonnieren Sie den Véligo Location-Service.
  • Lassen Sie Ihr persönliches Fahrrad warten: Einstellungen und kleinere Reparaturen. Umfangreichere Reparaturen können in der Velostation erforderlich sein.
  • Informieren Sie sich über Kaufzuschüsse von Ile-de-France Mobilités.

Informieren Sie sich auch allgemeiner über alle Mobilitätsdienste in der Region:

  • Kaufen oder laden Sie Ihre Transport tickets
  • Profitieren Sie von Ratschlägen für Ihre Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Fahrrad- oder Autoparkplätzen am Bahnhof
Konsultieren Sie die Agenda der mobilen Agentur