Ähnliche Nachrichten

Nach den Störungen im Januar 2024 auf dem Gebiet von Centre und Sud Yvelines können Schüler, die im Januar 2024 über einen gültigen ticket für die Schülerbeförderung verfügen, ausnahmsweise gemäß den von Île-de-France Mobilités festgelegten Entschädigungsbedingungen entschädigt werden.

Infolgedessen wird vom 18. März bis einschließlich 14. April eine Entschädigungskampagne in außergewöhnlicher ticket gestartet.

Wie kann ich auf eine Entschädigung zugreifen?

Auf einer speziellen Seite können Sie Ihre Bewerbung bis zum ticket Januar 2024 registrieren.

Diese Seite ist vom 18. März bis einschließlich 14. April 2024 geöffnet.

Welche Gemeinden sind von der Kompensationsaktion betroffen?

Die unten aufgeführten Gemeinden des Territoire de Centre und Sud Yvelines sind von der Entschädigung betroffen.

Liste der betroffenen Gemeinden: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière Ecole, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric

Was sind die Bedingungen für den Zugang zur Entschädigung?

Um auf eine Entschädigung zugreifen zu können, müssen Sie:

in einer der betroffenen Gemeinden wohnen ;

; Sei in der Schule;

Sie haben imJanuar 2024 ein gültiges berechtigtes Abonnement erworben.

Die folgenden Belege werden im JPEG- oder PDF-Format angefordert (Einreichung begrenzt auf 1 MB):

Imagine R School Zertifikat gültig im Januar 2024.

Um Ihr Navigo-Zertifikat herunterzuladen, melden Sie sich an oder erstellen Sie Ihr Konto, indem Sie HIER klicken.

Um Ihr Navigo-Zertifikat herunterzuladen, melden Sie sich an oder erstellen Sie Ihr Konto, indem Sie klicken. Sonderfälle: Für Inhaber einer Schulbuskarte (Optile) oder einer Scol'R Card – Special School Circuits wird das Navigo-Zertifikat durch eine Fotokopie der Vorderseite der Karte ersetzt.

Welche Pakete sind für die Vergütungskampagne berechtigt?

Imagine R Schule

Schulbuskarte (OPTILE)

Scol'R Card – Spezielle Schulrundgänge

Bitte beachten Sie, dass andere Transport tickets keinen Anspruch auf Entschädigung haben.

Wie hoch ist die Entschädigung?

Die Entschädigung richtet sich nach dem Paket des Nutzers: