Ähnliche Nachrichten

Nach den Störungen im Januar 2024 auf dem Gebiet von Centre und Sud Yvelines können Schüler, die im Januar 2024 über einen gültigen ticket für die Schülerbeförderung verfügen, ausnahmsweise gemäß den von Île-de-France Mobilités festgelegten Entschädigungsbedingungen entschädigt werden.
Infolgedessen wird vom 18. März bis einschließlich 14. April eine Entschädigungskampagne in außergewöhnlicher ticket gestartet.
Wie kann ich auf eine Entschädigung zugreifen?
Auf einer speziellen Seite können Sie Ihre Bewerbung bis zum ticket Januar 2024 registrieren.
Diese Seite ist vom 18. März bis einschließlich 14. April 2024 geöffnet.
Welche Gemeinden sind von der Kompensationsaktion betroffen?
Die unten aufgeführten Gemeinden des Territoire de Centre und Sud Yvelines sind von der Entschädigung betroffen.
Liste der betroffenen Gemeinden: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière Ecole, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric
Was sind die Bedingungen für den Zugang zur Entschädigung?
Um auf eine Entschädigung zugreifen zu können, müssen Sie:
- in einer der betroffenen Gemeinden wohnen;
- Sei in der Schule;
- Sie haben imJanuar 2024 ein gültiges berechtigtes Abonnement erworben.
Die folgenden Belege werden im JPEG- oder PDF-Format angefordert (Einreichung begrenzt auf 1 MB):
- Imagine R School Zertifikat gültig im Januar 2024.
Um Ihr Navigo-Zertifikat herunterzuladen, melden Sie sich an oder erstellen Sie Ihr Konto, indem Sie HIER klicken.
- Sonderfälle: Für Inhaber einer Schulbuskarte (Optile) oder einer Scol'R Card – Special School Circuits wird das Navigo-Zertifikat durch eine Fotokopie der Vorderseite der Karte ersetzt.
Welche Pakete sind für die Vergütungskampagne berechtigt?
- Imagine R Schule
- Schulbuskarte (OPTILE)
- Scol'R Card – Spezielle Schulrundgänge
Bitte beachten Sie, dass andere Transport tickets keinen Anspruch auf Entschädigung haben.
Wie hoch ist die Entschädigung?
Die Entschädigung richtet sich nach dem Paket des Nutzers:
Greifen Sie auf den Antrag auf Entschädigung zu
Denken Sie vor der Verbindung daran, Ihre Anmeldeinformationen im JPEG- oder PDF-Format vorzubereiten (maximal 1 MB pro Datei). Der Antrag kann ohne die Belege nicht erfolgreich sein.
Im Falle einer unvollständigen oder widersprüchlichen Akte zwischen der online abgegebenen Erklärung und den vorgelegten Belegen wird keine Entschädigung geleistet. Pro Abonnent wird nur eine Anfrage bearbeitet.
Alle Entschädigungen erfolgen per Scheck per Post an die bekannte oder im Bewerbungsverfahren angegebene Adresse innerhalb von 6 Wochen nach Bewerbungsschluss, d. h. spätestens am Sonntag, den 26. Mai 2024.
Nach dem Absenden Ihres Formulars erhalten Sie eine automatische Bestätigungsnachricht. Im Falle eines Fehlers in der Anfrage (schlechtes Teil, fehlende Dokumente ...), werden wir uns per E-Mail in Verbindung setzen, um die Datei zu regeln.
Bei Fragen können Sie uns unter 01 34 57 57 57 kontaktieren
*Achtung, jeder Benutzer ist einer Referenzgemeinde entsprechend seinem bei der Registrierung angegebenen Wohnort zugeordnet. Wenn Sie Ihre Adresse in der Zwischenzeit geändert haben, müssen Sie einen Antrag stellen und einen Adressnachweis für den Monat Januar 2024 vorlegen.