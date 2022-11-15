Vom 19. bis 30. November 2022 organisiert das Busnetz Île-De-France Mobilités in Paris Saclay gemeinsam mit Emmaus Les Ulis für Weihnachten 2022 seine 13. große Busspielzeugsammlung.

Agenten des Busnetzes (Organisator der Aktion) und Freiwillige von Emmaus Les Ulis werden anwesend sein, um Spenden zu sammeln. Alle Spielsachen werden dann sortiert und an den Verein übergeben, der sich um den Vertrieb kümmert.

Kommen Sie und spenden Sie Ihr Spielzeug an den Weihnachtsmann und nehmen Sie an einer Solidaritätsaktion teil.

Es werden nur Spielzeuge in gutem Zustand und in Betrieb genommen, und aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

Nachfolgend finden Sie die Daten der Durchfahrt des Weihnachtsbusses 2022 in jeder Gemeinde sowie die Orte und Zeiten der Anwesenheit:

Samstag, 19. November:

Von 10 bis 13 Uhr - Place de la liberté aux Ulis

Von 15 bis 18 Uhr - Sportkomplex Saint Exupéry in Villebon Sur Yvette

Montag, 21. November:

Von 10:30 bis 13 Uhr - Place de l'Union Européenne in Massy

Von 15:30 bis 18:30 Uhr: Place de la liberté aux Ulis

Dienstag, 22. November:

Von 16h30 bis 18h - 2 rue de la grange, die Dorfschule in Saclay

Mittwoch, 23. November:

Von 10:30 bis 13 Uhr - Chevry Market Square in Gif Sur Yvette

Von 17 bis 19 Uhr - Erik Satie Konservatorium in Villebon Sur Yvette

Donnerstag, 24. November:

Von 11h bis 13h30 - Schule der 4 Ecken in Bures Sur Yvette

Von 17h30 bis 19h - Marktplatz Tal in Gif Sur Yvette

Freitag, 25. November:

Von 10:30 bis 12:30 Uhr - Place de la mairie in Epinay Sur Orge

Von 16 bis 19 Uhr - Rathaus, Place du Général Leclerc in Orsay

Samstag, 26. November:

Von 10 bis 13 Uhr - La Grange Maison-Parc in Bures Sur Yvette

Von 16 bis 19 Uhr - Place de la victoire in Palaiseau

Dienstag, 29. November:

Von 10:30 bis 12:30 Uhr - Place du 19 mars 1962 in Marcoussis

Von 16h15 bis 18h30 - Place de la mairie in Saint Aubin

Mittwoch, 30. November:

Von 10:30 bis 13 Uhr - Place De Bretten in Longjumeau

Von 16h bis 18h30 - Vor der Schulgruppe in Villiers Le Bâcle