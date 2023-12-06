Fahrradparkplatz in Verbindung mit dem Bus

In der Nähe des Gare de Louvres, in Übereinstimmung mit den Linien 702, R4 (nach Roissy), R1 (zum Bahnhof Survilliers-Fosses), R5, R6 und R7, können Sie Ihr Fahrrad jetzt jederzeit beruhigt abstellen!



Dieser geschützte und geschlossene Raum ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet und verfügt auch über ein Videoüberwachungsgerät.

30 Plätze stehen Ihnen zur Verfügung.



Dieser Bereich ist mit einem Navigo-Pass und durch das Abonnement eines speziellen Tages-, Monats- oder Jahrespakets "Parking Vélos" zugänglich.



Haben Sie ein Navigo Annual-, Imagine'R- oder Senior-Paket? Gute Nachrichten! Sie können diesen Service kostenlos nutzen!