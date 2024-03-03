Das Busnetz Île-de-France Mobilités in Paris Saclay führt eine neue Plattform ein, die 24/7 für Reisende zugänglich ist, die ihre persönlichen Gegenstände an Bord eines Busses verloren haben.

Klicken Sie dazu auf die Registerkarte "Fundsachen" oben auf Ihrer "News"-Seite oder klicken Sie auf den unten 👇 stehenden Link

Fundsachen

Nachdem Sie auf "Online-Verlustformular" geklickt haben, müssen Sie nur noch die Informationen zum verlorenen Gegenstand eingeben: Beschreibung, Ort und Datum des Verlusts.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, ganz einfach ein Konto mit Ihren Kontaktdaten zu erstellen und Ihre Anzeige zu veröffentlichen, während Sie darauf warten, erneut kontaktiert zu werden.

Die Teams des Busnetzes in Paris Saclay werden automatisch über eine Übereinstimmung zwischen der von einem Reisenden ausgestellten Deklaration eines verlorenen Gegenstands und der intern ausgefüllten Meldung eines Fundstücks informiert. Der Prozess der Rückgabe des Objekts an seinen Besitzer wird dann eingeleitet. Abhängig von den bereitgestellten Informationen erhalten Sie eine SMS oder E-Mail, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihr Objekt gefunden wurde und wo es verfügbar ist.

Eine Lieferung des Objekts ist ebenfalls möglich (auf Kosten des Reisenden)!

Jeden Tag freuen wir uns, Ihnen zur Seite zu stehen, um Ihr Reiseerlebnis zu verbessern.