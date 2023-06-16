Ab Samstag, 24. Juni, verbindet die Straßenbahn T10 Antony in 21 Minuten mit Clamart.

Um den Nutzern, die im Süden der Hauts-de-Seine unterwegs sind, eine neue ökologische, leise, schnelle und effiziente Mobilitätslösung zu bieten, wird an diesem Samstag, dem 24. Juni, eine neue Straßenbahnlinie in Betrieb genommen.

Es wird die Fortbewegung mit einer direkten Verbindung zur RER B, Tram T6, Bus TVM und vielen anderen Buslinien erleichtern.



Der Betrieb der Straßenbahn T10 wurde RATP Cap Bièvre anvertraut, die derzeit den Leerlauf fortsetzt: Dies sind die letzten Tests, die unter den gleichen Bedingungen wie der Betrieb durchgeführt werden: Die Züge fahren mit kommerzieller Geschwindigkeit, halten an jeder Station, öffnen und schließen die Türen, steigen aber noch keine Fahrgäste ein.



Dadurch wird sichergestellt, dass alle Systeme auf der Strecke und in den Zügen einwandfrei funktionieren und die letzten Anpassungen vor der Inbetriebnahme vorgenommen werden können. Und in den letzten Wochen hat der Betreiber "Karussell"-Tests durchgeführt: Eine große Anzahl von Zügen ist im Umlauf, um das Angebot zu simulieren, wie es den Fahrgästen angeboten wird, sobald es in Betrieb genommen wird.



Wir sehen uns am 24. Juni, um den Höhepunkt der... und machen Sie die erste Fahrt an Bord!

Alle Informationen zum T10 finden Sie auf seinem Twitter-Account.