Neu in diesem Sommer!
Ihre Linien 1, 4, 17, 45, 76 und R verkehren vom 10. Juli bis 3. September nicht. Der TàD übernimmt und holt Sie morgens und abends ab.
Linien 1 - 4 - 76:
Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum SNCF-Bahnhof Bonnières-sur-Seine.
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom SNCF-Bahnhof Bonnières-sur-Seine zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Linie R:
Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum Busbahnhof Rosny-sur-Seine.
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom Busbahnhof Rosny-sur-Seine zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Linie 45:
Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum Bahnhof Épône.
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom SNCF-Bahnhof Épône zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Linie 17:
Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zu den Bahnhöfen Hardricourt und Mureaux
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 von den Bahnhöfen Hardricourt und Mureaux zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Was ist der TàD Mantois?
Transport on Demand (TàD) Mantois ist für die Öffentlichkeit zugänglich
• Es funktioniert ausschließlich nach vorheriger Reservierung
• Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos tad.iledefrance-mobilites.fr
Wie viel kostet es?
• Für diesen Service gelten regionale Preise (Navigo-Pass, Imagine R, T+-Ticket usw.)
• Validierung ist obligatorisch
• Die Liste der Transport-tickets finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Paket und Ticket"
Wie buche ich?
Auf der Plattform Île-de-France Mobilités, die dem On-Demand-Verkehr gewidmet ist und auf der Sie:
1. Erstellen Sie Ihr Konto
2. Buchen Sie Ihre Reise*
3. Verfolgen Sie Ihre TàD in Echtzeit
4. Bewerten Sie Ihre Reise
*ab einem Monat im Voraus und bis zu 1 Stunde vor Abflug
Buchen Sie auf:
TàD IDF Mobilités App
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 63 von 9 bis 18 Uhr Montag bis Freitag
