Ein Gerät im Herzen der lokalen Mobilität
Transport on Demand (TàD) vervollständigt das Bus- und Bahnnetz in der Île-de-France. Es wird in vielen Gebieten eingesetzt und erfüllt Ihre Anforderungen an Nahverkehrsreisen, indem es:
- Anbindung von Wohngebieten an Lebenszentren (Bahnhöfe, Schulen, Stadtzentren),
- eine flexible Lösung anbieten, wenn das traditionelle Angebot nicht geeignet ist,
- Reisen mit den gleichen Transport tickets wie auf dem übrigen Netz der Ile-de-France.
Es ist ein Gerät, das entwickelt wurde, um die konkreten Bedürfnisse jedes Territoriums, einschließlich unseres, zu erfüllen.
Die TàD auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine
Auf unserem Gebiet bedient die TàD die Gemeinden Aigremont und Chambourcy.
Mit seinen 5 Haltestellen ermöglicht es:
- Abfahrt zum oder vom Collège André Derain in Chambourcy
- Anschluss an die Linien 8 und R4
- einfacher Zugang nach Poissy oder Saint-Germain-en-Laye
Um sich an die Bedürfnisse des Alltags anzupassen, zirkulieren jeden Wochentag 4 Rennen ohne obligatorische Reservierung, was den Reisenden mehr Flexibilität bietet.
Der Service verkehrt von Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen, und eine Buchung ist bis zu 30 Tage im Voraus und mindestens 1 Stunde vor Ihrer Abreise möglich.
Wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Validierung des ticket der Beförderung an Bord obligatorisch.
Wie buche ich meine Reise?
Die Buchung ist schnell und für alle zugänglich:
- Gehen Sie zur Anwendung Île-de-France Mobilités oder https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
- Wählen Sie Ihre Abfahrts- und Ankunftshaltestelle
- Wählen Sie das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit
- Bestätigen Sie Ihre Reservierung