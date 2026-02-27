Die TàD auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine

Auf unserem Gebiet bedient die TàD die Gemeinden Aigremont und Chambourcy.

Mit seinen 5 Haltestellen ermöglicht es:

Abfahrt zum oder vom Collège André Derain in Chambourcy

Anschluss an die Linien 8 und R4

einfacher Zugang nach Poissy oder Saint-Germain-en-Laye

Um sich an die Bedürfnisse des Alltags anzupassen, zirkulieren jeden Wochentag 4 Rennen ohne obligatorische Reservierung, was den Reisenden mehr Flexibilität bietet.

Der Service verkehrt von Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen, und eine Buchung ist bis zu 30 Tage im Voraus und mindestens 1 Stunde vor Ihrer Abreise möglich.

Wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Validierung des ticket der Beförderung an Bord obligatorisch.