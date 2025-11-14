Freitag, der 14. November, markiert einen Fortschritt für die sanfte Mobilität im Pays Briard🚲.

Damit Reisende ihre Fahrräder in der Nähe von Bahnhöfen abstellen können, setzt Île-de-France Mobilités den Einsatz sicherer Fahrradparkplätze in der gesamten Region Île-de-France fort.

Es ist jetzt ein weiterer Fahrradparkplatz, der entsteht. Wir hatten das Vergnügen, die Installation heute Morgen auf dem Gebiet des Briard-Landes neben dem Bahnhof MOREMANT in Empfang zu nehmen.

🚲 Diese ausgestattete Infrastruktur fördert die Intermodalität, insbesondere um die erste und letzte Meile zurückzulegen und so den öffentlichen Verkehr (in diesem Fall die Linie P) zu erreichen, um die sanfte Mobilität der Bewohner des Gebiets im Alltag zu erleichtern.



Fahrradabstellplätze sind geschlossene und sichere Parkplätze mit Videoüberwachung, aber es gibt auch frei zugängliche Plätze in Form von geschützten Reifen. Der Bahnhof Mormant ist mit 2 Modellen und einer Selbstbedienungs-Reparaturstation ausgestattet, wobei die Benutzer des Gebiets für den Begriff der sanften Mobilität sensibel sind.



i️Der Zugang zu den Plätzen in den Innenräumen ist abonnementpflichtig und für Inhaber eines gültigen Abonnements Navigo Annual, Senior Annual, Imagine R School und Imagine R Student kostenlos.



📅 Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Dienstag, 9. Dezember, von 16:30 bis 18:30 Uhr

Wir planen eine "Einweihung" mit dem Programm:

▪️ Ein mobiler Stand

▪️ Verteilung von Flyern

▪️ Vertrieb von Süßwaren

▪️ Anwesenheit von zwei Cykleo-Agenten zur Präsentation der Ausrüstung

▪️ Anmeldung zum Vor-Ort-Service