Die 42. Europäischen Tage des Denkmals finden vom 19. bis 21. September 2025 zum Thema "Architektonisches Erbe" statt.
Und es muss gesagt werden, dass wir bei diesem Thema im Departement Seine-et-Marne besonders verwöhnt sind.
Eine perfekte Gelegenheit, die schönsten Gebäude, Denkmäler und Strukturen, die aus der Vergangenheit geerbt wurden, in unserem #PaysBriard Gebiet kostenlos zu besuchen.
Hier sind 2, die Sie mit unseren Buslinien 🚌 besuchen können. #OnVousYEmmène
📍Das Château de Brie-Comte-Robert befindet sich in der Gemeinschaft der Gemeinden von Orée de la Brie:
#OnVousYEmmène mit den Linien 3126, 3148, 7716, 3141, 3108, 3106, 3101, 3121, 3142, 423, 3141
🚏Bushaltestelle : Rendez-vous Château -J.C Barigot
📍Das Château de Blandy-les-Tours in der Communauté de communes Les Portes briardes zwischen Städten und Wäldern:
#OnVousYEmmène mit Linie 3124
🚏 Bushaltestelle: Château
Île-de-France Mobilités wünscht Ihnen ein schönes Wochenende 😊
Europäische Tage des Denkmals
