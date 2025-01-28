Störung auf Ihren Linien in Roissy-en-France

Von Montag, 3. Februar bis 6. Juli 2025: Aufgrund von Straßenarbeiten werden die Linien 32 und 9502 in Richtung Bahnhof Roissypôle umgeleitet.

Die Haltestellen Village und Passerelle werden nicht in Richtung Gare de Roissypôle bedient.

  • Haltestelle Village auf Convention verschoben (550 Meter und 7 Minuten zu Fuß): Gehen Sie die Rue Dorval hinauf zur Rue Houdart, dann am Kreisverkehr Montmorency, nehmen Sie die Avenue Heinz Gloor.
  • Passerelle Haltestelle verschoben auf Passerelle Provisoire (250 Meter und 3 Minuten zu Fuß): Gehen Sie die Rue Jean Moulin hinauf bis zum Kreisverkehr des Tals und nehmen Sie dann die Avenue de Montmorency.

