Die Haltestellen Village und Passerelle werden nicht in Richtung Gare de Roissypôle bedient.
- Haltestelle Village auf Convention verschoben (550 Meter und 7 Minuten zu Fuß): Gehen Sie die Rue Dorval hinauf zur Rue Houdart, dann am Kreisverkehr Montmorency, nehmen Sie die Avenue Heinz Gloor.
- Passerelle Haltestelle verschoben auf Passerelle Provisoire (250 Meter und 3 Minuten zu Fuß): Gehen Sie die Rue Jean Moulin hinauf bis zum Kreisverkehr des Tals und nehmen Sie dann die Avenue de Montmorency.