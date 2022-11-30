Die Busse der Region Bièvre organisieren in Zusammenarbeit mit den Städten Antony, Le Plessis-Robinson, dem Auchan-Geschäft, Île-de-France Mobilités und der RATP-Gruppe ihren ersten "Weihnachtsbus"!

In diesem Jahr führt Ihr von RATP Cap Bièvre im Auftrag von Île-de-France Mobilités betriebenes Nahverkehrsnetz vom 12. bis 19. Dezember seinen ersten "Weihnachtsbus" in den Städten Antony und Le Plessis-Robinson durch. Es geht darum, neues oder sehr gutes Spielzeug zu sammeln, das dann am 16. Dezember an den Secours Populaire d'Antony und am 19. Dezember an La Cité de l'Enfance du Plessis-Robinson übergeben wird. Diese karitativen und sozialen Organisationen verteilen sie dann an benachteiligte Kinder.

Lassen Sie uns gemeinsam neues Spielzeug oder Spielzeug in sehr gutem Zustand (keine Stofftiere) für Kinder sammeln! Finden Sie den speziell für diesen Anlass geschmückten Weihnachtsbus:

Am Montag, den 12. und Dienstag, den 13. Dezember von 9 bis 17 Uhr entdecken Sie den Weihnachtsbus auf dem Parkplatz des AUCHAN Pascal-Geschäfts in Antony





entdecken Sie den Weihnachtsbus auf dem Parkplatz des Am Mittwoch, den 14. Dezember von 14 bis 18 Uhr parkt der Bus auf dem Weihnachtsmarkt an der Av. Charles de Gaulle in Plessis-Robinson





parkt der Bus auf dem Am Donnerstag, den 15. Dezember, holt der Weihnachtsbus die Spenden ab, die vom 5. bis 13. Dezember von der Stadt Antony an den drei Standorten gesammelt wurden:

- Centre Communal d'Action Sociale d'Antony, 81 rue Prosper Legouté

- Centre Culturel Ousmane SY, 4 Boulevard des Pyrénées

- Le 11, Espace Jeune, 11 Boulevard Brossolette

Wir zählen auf Sie!