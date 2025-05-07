Die Busse der Linie 95-04 sind mit Fahrradträgern ausgestattet!

Um die Intermodalität zu erleichtern, wird seit dem 15. Juli 2024 ein Fahrradträgerservice am Heck der Fahrzeuge angeboten.

Der Service ist ab 16 Jahren mit Ihrem üblichen Transport ticket ohne vorherige Reservierung kostenlos zugänglich (Platz nicht garantiert).

Die Haltestellen, an denen Sie Ihr Fahrrad laden können, sind an einem "Fahrrad"-Piktogramm erkennbar.

9 Haltestellen in 7 Gemeinden sind förderfähig:

Bahnhof Cergy Saint-Christophe (CERGY) Präfektur (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Schule Montreuil (MONTREUIL-SUR-EPTE) Buchet RD14 (BUHY) Die Kapelle (LA CHAPELLE-EN-VEXIN) Busbahnhof (MAGNY) Porte de Rouen (MAGNY) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Achtung, in Richtung Cergy Préfecture ist der Aufstieg von der Haltestelle Puiseux nicht möglich und von Cergy Préfecture ist der Abstieg bis zur Haltestelle Puiseux nicht möglich.