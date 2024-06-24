Die Busse der Linie 95-04 sind mit Fahrradträgern ausgestattet!

Um die Intermodalität zu erleichtern, bietet Île-de-France Mobilités ab dem 15. Juli auf der Linie 95-04 einen Fahrradträgerservice auf der Rückseite der Fahrzeuge an.

Der Service ist ab 16 Jahren mit Ihrem üblichen Transport ticket ohne vorherige Reservierung kostenlos zugänglich (Platz nicht garantiert).

Die Haltestellen, an denen Sie Ihr Fahrrad laden können, sind an einem "Fahrrad"-Piktogramm erkennbar.

9 Haltestellen in 7 Gemeinden sind förderfähig:

Bahnhof Cergy Saint Christophe (CERGY) Präfektur (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Montreuil Schule (MONTREUIL SUR EPTE) Buchet RD14 (BUHY) Die Kapelle (LA CHAPELLE EN VEXIN) Busbahnhof Magny Porte de Rouen (Magny) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Achtung, für die Haltestellen "Gare de Cergy Saint Christophe" und "Puiseux" ist das Beladen des Fahrrads nur in Richtung Magny erlaubt.