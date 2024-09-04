Ähnliche Nachrichten

Die Teams Ihres Gebiets Coeur d'Essonne kommen anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 zu Ihnen, um Sie über das Transportangebot Ihrer Buslinien zu informieren. Eine Vielzahl von Aktivitäten erwartet Sie mit dem Programm:

Fahrsimulator an Bord eines Busses

Immersives virtuelles Erlebnis

Lustige Aktivitäten rund um das Radfahren

Wir freuen uns darauf, Sie am 22. September 2024 von 10 bis 12:30 Uhr auf dem Marktplatz Sainte-Geneviève-des-Bois zu sehen

Unsere Teams beantworten auch gerne Ihre Fragen oder Informationsanfragen zu den Transport tickets und -dienstleistungen, die auf dem Gebiet von Coeur d'Essonne angeboten werden.

Wir freuen uns auf Sie!