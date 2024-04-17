Die Fahrpläne der Linien 2, 22 und 23 ändern sich!

Ihre Zeitpläne entwickeln sich weiter, um Ihnen den Alltag zu erleichtern!

Ihre Linienfahrpläne werden weiterentwickelt, um die Regelmäßigkeit zu verbessern und Ihnen zuverlässigere Reisezeiten zu bieten.

Finden Sie Ihre Zeitpläne, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

Fahrpläne Linien 2-22-23 vom 22.04.2024