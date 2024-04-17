Ihre Linienfahrpläne werden weiterentwickelt, um die Regelmäßigkeit zu verbessern und Ihnen zuverlässigere Reisezeiten zu bieten.
Finden Sie Ihre Zeitpläne, indem Sie auf den folgenden Link klicken:
Die Fahrpläne der Linien 2, 22 und 23 ändern sich!
Ihre Zeitpläne entwickeln sich weiter, um Ihnen den Alltag zu erleichtern!
