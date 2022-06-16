Die Linien 32 und 34 verbinden die Gemeinden Chaville, Viroflay und Vélizy-Villacoublay. Während die Linie 34 ein feines Netz der Stadt Vélizy-Villacoublay bietet und das Einkaufszentrum Vélizy 2 bedient, setzt die Linie 32 ihre Fahrt nach Süden fort, um Jouy-en-Josas und den HEC-Campus zu bedienen.

Ab dem 22. August 2022 erhöht Île-de-France Mobilités die Frequenz der Linien 32 und 34 an Sonn- und Feiertagen , um die Entwicklung ihrer Fahrgastzahlen zu unterstützen, mit einem Bus alle 45 Minuten während des Tages statt wie bisher 60 Minuten.

Diese Verstärkungen bedeuten 9 zusätzliche Abfahrten auf der Linie 32 und 8 zusätzliche Abfahrten auf der Linie 34, jeden Sonntag das ganze Jahr über.