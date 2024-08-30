Die wichtigsten Neuerungen sind:
- Schaffung eines zusätzlichen Dienstes. Eine neue Rundstrecke wurde eingerichtet, um noch mehr Unternehmen zu bedienen und die Geschäftsgebiete in den Gemeinden Roissy-en-France und Le Thillay besser abzudecken.
- Integration des Gewerbegebiets A PARK in die Strecke. Die Linie 32ZA bedient nun das Gewerbegebiet A PARK und erleichtert so den Zugang zu allen Unternehmen dieses Sektors.
- Angebot außerhalb der Stoßzeiten. Während der Meridianpause wurden Fahrten hinzugefügt, um der starken Nachfrage der Nutzer gerecht zu werden, insbesondere nach Zugang zu Betriebsrestaurants entlang der Strecke.
- Verlängerung der Betriebszeiten. Die Linie nimmt nun den Betrieb eine Stunde früher, um 6:30 Uhr, auf und verkehrt den ganzen Tag bis 19:30 Uhr, mit einer Pause zwischen 9:30 und 11:30 Uhr. Diese erhöhte Flexibilität erleichtert die Fortbewegung der Nutzer, auch außerhalb der traditionellen Bürozeiten.