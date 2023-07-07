Ähnliche Nachrichten

Karte des Gebiets "Provinois - Brie et Seine"
Ab dem 1. August 2023 verbessert Île-de-France Mobilités sein Angebot im Gebiet "Provinois – Brie et Seine".
Dieses neue Angebot ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene unter der Leitung von Île-de-France Mobilités, das auch eine schrittweise, praktischere und einfachere Neunummerierung der Buslinien vorsieht. Das neue Angebot wurde im Vorfeld von Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Provinois, Brie Nangissienne und Bassée-Montois festgelegt.
Alle Informationen und Neuigkeiten zu Ihren Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr oder in der App Île-de-France Mobilités. Verkehrsinformationswarnungen in Form einer Benachrichtigung können sehr einfach konfiguriert werden, indem einfach eine Zeile als Lesezeichen gesetzt wird.
Ein Twitter-Account ermöglicht es @Provinois_IDFM, die Nachrichten und Informationen des Netzwerks in Echtzeit zu verfolgen.
Die Telefonnummer lautet nun wie folgt: 01 84 74 58 90
Das bediente Gebiet umfasst die Gemeinden der folgenden 3 Interkommunalitäten:
- Gemeinschaft der Gemeinden von Brie Nangissienne
- Gemeinschaft der Gemeinden von Provinois
- Communauté de Communes de la Bassée-Montois
Und die folgenden Linien, die neu nummeriert werden (außer Expresslinien, siehe Artikel zur Neunummerierung):
Express-Linien
- Express 07: Provins - Donnemarie-Dontilly – Montereau-Fault-Yonne
- Express 47 : Provins - Nangis - Melun
- Express 50: Provins - Chessy
Die Hauptlinien
- Linie 1 (neue Linie 3201): Provins - Fontaine-Fourches
- Linie 2 (neue Linie 3202): Montereau - Fontaine-Fourches
- Linie 3 (neue Linie 3203): Noyen-Sur-Seine - Gouaix - Longueville
- Linie 14 (neue Linie 3204): Nangis - Mormant - Lieusaint
- Linie 9B (neue Linie 3207): Provins - Bahnhof Poigny
- Linie 9C (neue Linie 3208): Provins - Poigny Centre
- Linie 9D (neue Linie 3209): Provins - Saint-Brice
- Linie 10 (neue Linie 3210): Provins - Châtenay - Montereau-Fault-Yonne
- Linie 11 (neue Linie 3211): Provins - Nogent-sur-Seine
- Linie 12 (neue Linie 3212): Provins - Sourdun
Ergänzende Linien
- Linie 13 (neue Linie 3213): Bray-sur-Seine - Nangis - Chessy
- Linie 14 (neue Linie 3214): Villiers-Saint-Georges - Tournan-en-Brie
- Linie 5 (neue Linie 3215): Nangis - Jouy-le-Châtel
- Linie 51 (neue Linie 3216): Nangis Stadtlinie
- Linie 17 (neue Linie 3217): Provins - Mons-en-Montois
- Linie 8 (neue Linie 3218): Donnemarie-Dontilly - Nangis
- Neue Linie 3219: Longueville - Provins
Schulische Linien
- Linie 4A (neue Linie 3240): Schulen in Provins
- Linie 4B (neue Linie 3241): Schulen in Provins
- Linie 4BD (neue Linie 3242): Schulen in Provins
- Linie 4C (neue Linie 3243): Schulen in Provins
- Linie 4D (neue Linie 3244): Schulen in Provins
- Linie 4E (neue Linie 3245): Schulen in Provins
- Linie 46-1 (neue Linie 3246): Provins - Maison Rouge - Nangis (Dienstleistungen für Nangis-Einrichtungen)
- Linie 46-2 (neue Linie 3247): Provins - Saint-Ouen-en-Brie - Fouju (Bedienung der Nangis-Betriebe)
- Linie 46-3 (neue Linie 3248): Provins - Mormant - La Chapelle-Rablais (Dienstleistungen für Nangis-Einrichtungen)
- Linie 16 (neue Linie 3249): Donnemarie-Dontilly (Service des Collège du Montois)
- Linie 201 (neue Linie 3250): Varennes-sur-Seine - Montereau - Fontaine-Fourches
- Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher Montceaux-Lès-Provins - Villiers-St-Georges - Provins
- Lignes 5-Bray 11 und 5-Bray 9 (neue Linie 3252): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - La Tombe - Bazoches-les-Bray
- Linie 5-Bray 3 (neue Linie 3253): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - Les Ormes
- Linie 1-2 (neue Linie 3254): Sancy-lès-Provins - Provins
- Linie 1-3 (neue Linie 3255): Provins - Chalautre-La-Grande - Louan-Villegruis-Fontaine
- Linie 211 (neue Linie 3256): Chalmaison - Everly/Saint-Sauveur-Les-Bray
- Linie 202 (neue Linie 3257): Montereau-Fault-Yonne - Fontaine-Fourches
- Linie 203 (neue Linie 3258): Noyen-sur-Seine - Saint-Sauveur-Lès-Bray
- Linie 9SCO (neue Linie 3259): Dienstleistungen für Schulen in Provins
- Linie 204 (neue Linie 3260): Saint Sauveur-Lès-Bray - Chalmaison
- Linie 6-1 (neue Linie 3261): Montereau-Fault-Yonne - Nangis
- Linie 3 (neue Linie 3262): Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher
Spezifische Dienstleistungen
Transport auf Abruf
- TàD Bahnhof Provins
- TàD Spaziergang in Provinois
- TàD Nangis / St-Just
- TàD Nangis / La Chapelle-Rablais
- TàD Bassée
- TàD Montois
Abendbusse
- Bus du Soir Provins (ab 1. August)
- Nangis Abendbus (ab 28. August)