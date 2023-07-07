Ähnliche Nachrichten

Willkommen in Ihrem neuen Gebiet "Provinois - Brie et Seine"!

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über das Gebiet "Provinois - Brie et Seine"

Karte des Gebiets "Provinois - Brie et Seine"

Karte des Gebiets "Provinois - Brie et Seine"

Ab dem 1. August 2023 verbessert Île-de-France Mobilités sein Angebot im Gebiet "Provinois – Brie et Seine".

Dieses neue Angebot ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene unter der Leitung von Île-de-France Mobilités, das auch eine schrittweise, praktischere und einfachere Neunummerierung der Buslinien vorsieht. Das neue Angebot wurde im Vorfeld von Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Provinois, Brie Nangissienne und Bassée-Montois festgelegt.

Alle Informationen und Neuigkeiten zu Ihren Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr oder in der App Île-de-France Mobilités. Verkehrsinformationswarnungen in Form einer Benachrichtigung können sehr einfach konfiguriert werden, indem einfach eine Zeile als Lesezeichen gesetzt wird.

Ein Twitter-Account ermöglicht es @Provinois_IDFM, die Nachrichten und Informationen des Netzwerks in Echtzeit zu verfolgen.

Die Telefonnummer lautet nun wie folgt: 01 84 74 58 90

Das bediente Gebiet umfasst die Gemeinden der folgenden 3 Interkommunalitäten:

  • Gemeinschaft der Gemeinden von Brie Nangissienne
  • Gemeinschaft der Gemeinden von Provinois
  • Communauté de Communes de la Bassée-Montois

Und die folgenden Linien, die neu nummeriert werden (außer Expresslinien, siehe Artikel zur Neunummerierung):

Express-Linien

  • Express 07: Provins - Donnemarie-Dontilly – Montereau-Fault-Yonne
  • Express 47 : Provins - Nangis - Melun
  • Express 50: Provins - Chessy

Die Hauptlinien

  • Linie 1 (neue Linie 3201): Provins - Fontaine-Fourches
  • Linie 2 (neue Linie 3202): Montereau - Fontaine-Fourches
  • Linie 3 (neue Linie 3203): Noyen-Sur-Seine - Gouaix - Longueville
  • Linie 14 (neue Linie 3204): Nangis - Mormant - Lieusaint
  • Linie 9B (neue Linie 3207): Provins - Bahnhof Poigny
  • Linie 9C (neue Linie 3208): Provins - Poigny Centre
  • Linie 9D (neue Linie 3209): Provins - Saint-Brice
  • Linie 10 (neue Linie 3210): Provins - Châtenay - Montereau-Fault-Yonne
  • Linie 11 (neue Linie 3211): Provins - Nogent-sur-Seine
  • Linie 12 (neue Linie 3212): Provins - Sourdun

Ergänzende Linien

  • Linie 13 (neue Linie 3213): Bray-sur-Seine - Nangis - Chessy
  • Linie 14 (neue Linie 3214): Villiers-Saint-Georges - Tournan-en-Brie
  • Linie 5 (neue Linie 3215): Nangis - Jouy-le-Châtel
  • Linie 51 (neue Linie 3216): Nangis Stadtlinie
  • Linie 17 (neue Linie 3217): Provins - Mons-en-Montois
  • Linie 8 (neue Linie 3218): Donnemarie-Dontilly - Nangis
  • Neue Linie 3219: Longueville - Provins

Schulische Linien

  • Linie 4A (neue Linie 3240): Schulen in Provins
  • Linie 4B (neue Linie 3241): Schulen in Provins
  • Linie 4BD (neue Linie 3242): Schulen in Provins
  • Linie 4C (neue Linie 3243): Schulen in Provins
  • Linie 4D (neue Linie 3244): Schulen in Provins
  • Linie 4E (neue Linie 3245): Schulen in Provins
  • Linie 46-1 (neue Linie 3246): Provins - Maison Rouge - Nangis (Dienstleistungen für Nangis-Einrichtungen)
  • Linie 46-2 (neue Linie 3247): Provins - Saint-Ouen-en-Brie - Fouju (Bedienung der Nangis-Betriebe)
  • Linie 46-3 (neue Linie 3248): Provins - Mormant - La Chapelle-Rablais (Dienstleistungen für Nangis-Einrichtungen)
  • Linie 16 (neue Linie 3249): Donnemarie-Dontilly (Service des Collège du Montois)
  • Linie 201 (neue Linie 3250): Varennes-sur-Seine - Montereau - Fontaine-Fourches
  • Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher Montceaux-Lès-Provins - Villiers-St-Georges - Provins
  • Lignes 5-Bray 11 und 5-Bray 9 (neue Linie 3252): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - La Tombe - Bazoches-les-Bray
  • Linie 5-Bray 3 (neue Linie 3253): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - Les Ormes
  • Linie 1-2 (neue Linie 3254): Sancy-lès-Provins - Provins
  • Linie 1-3 (neue Linie 3255): Provins - Chalautre-La-Grande - Louan-Villegruis-Fontaine
  • Linie 211 (neue Linie 3256): Chalmaison - Everly/Saint-Sauveur-Les-Bray
  • Linie 202 (neue Linie 3257): Montereau-Fault-Yonne - Fontaine-Fourches
  • Linie 203 (neue Linie 3258): Noyen-sur-Seine - Saint-Sauveur-Lès-Bray
  • Linie 9SCO (neue Linie 3259): Dienstleistungen für Schulen in Provins
  • Linie 204 (neue Linie 3260): Saint Sauveur-Lès-Bray - Chalmaison
  • Linie 6-1 (neue Linie 3261): Montereau-Fault-Yonne - Nangis
  • Linie 3 (neue Linie 3262): Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher

Spezifische Dienstleistungen

Transport auf Abruf

  • TàD Bahnhof Provins
  • TàD Spaziergang in Provinois
  • TàD Nangis / St-Just
  • TàD Nangis / La Chapelle-Rablais
  • TàD Bassée
  • TàD Montois

Abendbusse

  • Bus du Soir Provins (ab 1. August)
  • Nangis Abendbus (ab 28. August)

