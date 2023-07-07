Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. August 2023 verbessert Île-de-France Mobilités sein Angebot im Gebiet "Provinois – Brie et Seine".

Dieses neue Angebot ist Teil des Programms zur Entwicklung des Busangebots auf regionaler Ebene unter der Leitung von Île-de-France Mobilités, das auch eine schrittweise, praktischere und einfachere Neunummerierung der Buslinien vorsieht. Das neue Angebot wurde im Vorfeld von Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Provinois, Brie Nangissienne und Bassée-Montois festgelegt.

Alle Informationen und Neuigkeiten zu Ihren Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr oder in der App Île-de-France Mobilités. Verkehrsinformationswarnungen in Form einer Benachrichtigung können sehr einfach konfiguriert werden, indem einfach eine Zeile als Lesezeichen gesetzt wird.

Ein Twitter-Account ermöglicht es @Provinois_IDFM, die Nachrichten und Informationen des Netzwerks in Echtzeit zu verfolgen.

Die Telefonnummer lautet nun wie folgt: 01 84 74 58 90